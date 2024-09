F1 debate eliminar el periodo de espera para nuevas contrataciones como la de Newey

Desde el comienzo de la temporada, en el paddock circula un chiste: ¡Inglaterra nunca ha tenido unos jardines tan bien cuidados! Hablamos del "permiso de jardinería", o periodo de espera que es el preaviso de no trabajar introducido en los contratos entre equipos y empleados para proteger la propiedad intelectual de un equipo. En el caso de figuras con un papel estratégico, los equipos han aumentado considerablemente a lo largo de los años el periodo de "espera" impuesto en caso de dimisión, llegando hasta los doce meses.

El sistema ha sido aceptado porque protege a quienes temen perder efectivos, pero en las dos últimas temporadas ha surgido una contraindicación que amenaza con poner en entredicho un procedimiento que ahora se da por descontado.

En los últimos treinta meses, nada menos que ocho de las diez escuderías de Fórmula 1 han contratado a un nuevo director de equipo, y es práctica habitual que un nuevo nombre al timón quiera introducir cambios en el organigrama del equipo. Esto se refleja en las campañas de contratación que, en la gran mayoría de los casos, pretenden atraer a técnicos y directivos de otros equipos.

Es lo que hemos visto desde principios de 2023, con una serie de movimientos de personal (principalmente técnicos) que han provocado cientos de cartas de dimisión. "¡Si juntamos a todos los que están en el periodo de espera formamos el 11º equipo!", se comentaba entre los insiders, pero esa no es la cuestión.

Frederic Vasseur, Director de Equipo y General de Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

El pasado invierno, Frederic Vasseur destacó las dificultades a las que se enfrentan quienes quieren dejar su propia huella en un equipo. "Cuando te das cuenta de que tienes un hueco que cubrir contratando, sabes que un nuevo empleado tendrá que esperar doce meses antes de incorporarse al equipo. Después de este periodo puede empezar a entrar, y su contribución sólo será realmente visible en el proyecto del año siguiente. Así pues, desde el momento en que se necesita a una persona hasta el momento en que se ven los resultados vinculados a su trabajo, pasan de dos a tres años".

El problema, señalado en su momento por Vasseur, es ahora un quebradero de cabeza para la mayoría de los equipos, y cuando un inconveniente se convierte en habitual, crece el deseo de ponerle remedio. Como era de esperar, en las últimas semanas se ha filtrado el rumor de que hay quien está pensando en poner sobre la mesa la propuesta de un pacto de caballeros, un acuerdo entre los equipos para reducir (mucho) el tiempo de espera para las nuevas contrataciones. Hay varios puntos en discusión.

¿Sigue teniendo sentido hoy en día un cierre patronal tan largo teniendo en cuenta la evolución de los métodos de trabajo? Durante el periodo de cierre por la pandemia hubo un fuerte impulso para mejorar los sistemas que permiten el trabajo a distancia, y la Fórmula 1 (como es su naturaleza) destaca por su rapidez y eficacia a la hora de adoptar nuevas tecnologías. El "trabajo a distancia" ha resuelto muchos problemas, creando inadvertidamente uno nuevo. ¿Quién está hoy en condiciones de comprobar si un profesional con periodo de espera trabaja desde la comodidad de su casa?

Hace años, estar in situ para un técnico era imprescindible para poder dar apoyo a un departamento, hoy en día estar en contacto con los compañeros de trabajo sigue siendo un "plus", pero ya no es un requisito imprescindible.

Loic Serra y Jerome d'Ambrosio se incorporarán a Ferrari a partir del 1 de octubre Foto de: Ferrari

De ahí la reflexión sobre la necesidad de imponer periodos tan largos de "espera" y luego no poder supervisar, corriendo el riesgo de poner en desventaja a quienes quieren respetar las cláusulas contractuales frente a quienes tienen menos problemas para encender un ordenador y trabajar desde casa. Todo ello, paradójicamente, pesando también sobre el presupuesto tope del ahora ex equipo, ya que el acuerdo prevé una remuneración hasta el final del periodo de preaviso fijado.

Por último, hay quien también ve en la "baja por periodo de espera" un freno al desarrollo global del mundo de la Fórmula 1. La circulación de personal sin demasiadas trabas ha sido siempre la principal vía de transmisión de información, favoreciendo además un cierto equilibrio de valores en el terreno.

Hoy en día, este proceso se está viendo ralentizado por un tiempo medio muy largo teniendo en cuenta el rápido ritmo al que opera un equipo de Fórmula 1. ¿Realmente tiene sentido seguir atascándose pensando en una posible pérdida de personal cuando al día siguiente el mismo equipo tendría el problema contrario acudiendo al mercado?