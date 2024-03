Piastri, cuarto pero frustrado: "Era imposible adelantar a Hamilton"

Doce puntos en el bolsillo y cierta seguridad de cara a las próximas rondas. Ese es el botín con el que McLaren y Oscar Piastri abandonaron Arabia Saudí, gracias a un cuarto puesto bajo la bandera a cuadros que puso de manifiesto tanto las debilidades como los puntos fuertes del MCL38.

El monoplaza británico demostró que aún necesita crecer para poder desafiar de forma consistente a sus rivales de cabeza, pero esto no es del todo una sorpresa, ya que McLaren ya era consciente de que el nuevo monoplaza no había alcanzado todos los objetivos de desarrollo fijados para el invierno.

En Yeda este aspecto salió a relucir con bastante claridad y, en su mayor parte, los defectos del último coche recuerdan a los del MCL60, como velocidades máximas inferiores a las de sus rivales, sobre todo con paquetes de carga bajos, y dificultades en curvas de largo recorrido. En concreto, el problema de la escasa velocidad en línea recta y la baja eficiencia con el DRS abierto pesaron tanto en la clasificación como en la carrera.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Tras una buena arrancada en la que Oscar Piastri había sido capaz de escalar hasta la cuarta plaza, con sueños de intentar inquietar a Charles Leclerc en la lucha por el podio, la entrada del Safety Car por el accidente de Lance Stroll cambió por completo los planes. McLaren optó por diversificar las estrategias entre los dos pilotos, haciendo entrar en boxes al australiano, mientras Lando Norris permanecía en pista y se ponía en cabeza. Una táctica similar a la seguida por Mercedes con Lewis Hamilton, que de esta forma adelantó al propio Piastri, iniciando un duelo que duraría bastante más de 20 vueltas.

Aunque era evidente que el australiano tenía un ritmo más competitivo que el británico de la firma alemana, poder completar el adelantamiento resultó más complicado de lo esperado, debido también a la clara diferencia de velocidad entre ambos monoplazas. El W15 fue de hecho uno de los coches más rápidos en las rectas del lote, al haber optado por un alerón trasero muy bajo, en un escenario sustancialmente opuesto al del MCL60. Si en clasificación este aspecto había tenido un efecto negativo, en carrera esta elección resultó ser un arma de doble filo: por un lado garantizaba una buena gestión de los neumáticos en la distancia y un ritmo convincente en aire limpio, pero por otro hacía aún más complejos los adelantamientos.

En varias ocasiones Piastri intentó adelantar a su rival, pero sin suerte, encontrándose demasiado lejos en el momento en el que se podía materializar el ataque. Además, si bien es cierto que el McLaren hizo del primer sector uno de sus puntos fuertes durante todo el fin de semana, al quedarse a rebufo de otro coche no pudo marcar la diferencia que se veía en una vuelta en seco, prolongando así una agonía que duró más de veinte vueltas.

En realidad, el australiano nunca pudo completar el adelantamiento, y sólo ganó la posición cuando Hamilton regresó a boxes para completar su parada obligatoria cambiando al compuesto blando para la parte final de la carrera. A partir de ese momento, de hecho, el ritmo mantenido por Piastri fue bastante competitivo y no muy alejado del de Charles Leclerc, tercero. Superar a los rojos habría sido muy complicado, pero la diferencia podría haber sido mucho menor.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"No estoy seguro de que la palabra diversión sea la que usaría", dijo el piloto de McLaren sobre su largo duelo con el británico de Mercedes, que le costó varios segundos en términos de ritmo potencial.

Yo lo llamaría frustrante, sí. Quiero decir, creo que mostró un par de nuestras debilidades. Me sentí muy aliviado cuando se quitó de en medio, pero no tenía suficiente margen en las rectas para adelantarle", añadió, destacando uno de los puntos débiles del coche, que sigue siendo su velocidad punta en las rectas.

McLaren se presentó con un alerón con menos carga aerodinámica que el utilizado en Bahréin, al igual que muchos otros equipos: sin embargo, no era de los más descargados de la parrilla y eso penalizaba especialmente en DRS abierto.

"Esperaba que [Hamilton] parara unas 15 vueltas antes, pero creo que empezó a tener problemas con los neumáticos porque, cuando paraba, yo casi le adelantaba, así que sí, creo que tuvo que parar en algún momento. Lo único que podía haber hecho era cortar el alerón. No teníamos velocidad para adelantarle ni para hacer nada, era casi imposible, mientras que ellos tenían una de las velocidades más altas. Eso lo hizo más difícil de lo que me hubiera gustado".

Piastri se abrió entonces a una discusión sobre los valores en la pista contra Mercedes, señalando cómo el rendimiento seguirá variando en función de las características de las pistas, que pondrán de relieve los diferentes puntos fuertes de los coches.

"Creo que estamos muy cerca. Creo que tenemos diferentes puntos fuertes y débiles. Y creo que la clasificación ha marcado la diferencia hoy. Creo que Lewis demostró que si nos hubiéramos clasificado detrás de ellos, habría habido muchas posibilidades de mantenernos detrás durante toda la carrera", explicó el australiano. Piastri, de hecho, había conseguido clasificarse por delante de los dos Mercedes, pero perdió su posición debido a la entrada del Coche de Seguridad.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Aunque el piloto de McLaren expresó su frustración por el tiempo que perdió detrás de Hamilton, su director de equipo ensalzó su fin de semana, destacando no sólo su buen rendimiento en carrera, sino también su actuación en clasificación.

"La carrera de Oscar ha sido una auténtica redención del resultado ya conseguido en la calificación, cuando fue capaz de terminar quinto y en la carrera consiguió ganar otra posición. Fue una carrera muy limpia y sólida, manteniéndose al margen de los problemas, en la que demostró ser rápido, pero también paciente, cuando tienes que ser paciente y no, ya sabes, ponerte nervioso, como no conseguí adelantar a Hamilton, aquí atacaré más", dijo Andrea Stella, señalando lo importante que era mantener la calma y no ponerse nervioso, especialmente en una pista como Yeda, donde un pequeño error puede llevarte contra el muro.

"Estamos muy satisfechos, pero no sorprendidos. No nos sorprende, porque pasamos mucho tiempo con Oscar, vemos todos los detalles, vemos todos los datos. Y sabemos que su potencial es muy alto. Y sabemos que su consistencia desde el punto de vista competitivo y mental es fuerte. Y creo que siempre he dicho que este aspecto de él, la forma en que mantiene la calma y se asegura de aprovechar al máximo su talento, creo que es su característica más fuerte".