Piastri bromea con los límites de pista y FIA tras la pole para la sprint

El piloto de McLaren, que se enteró de que había perdido el tercer puesto en la parrilla para la carrera del domingo en directo durante una entrevista televisiva el viernes, dijo que no quería volver a decepcionarse ante el posible retraso en la imposición de sanciones.

Hablando justo después de la sesión, mientras superaba a su compañero de equipo Lando Norris para asegurar la primera fila de McLaren para el sprint del sábado, Piastri sonrió sobre la espera de la señal final de que estaba realmente en la pole.

"Sí, muy, muy contento", dijo. "Puede que antes le dé cinco minutos a la FIA para asegurarme de que realmente estoy en la pole.

"Pero mientras esté bien, entonces me quedo muy, muy contento. Ha sido una vuelta bastante buena.

"Vi en la pantalla grande que Lando cometió un error en la última curva, así que no sé cómo era su vuelta, pero estoy muy, muy contento".

La sesión de sprint se vio empañada por otro aluvión de penalizaciones por límites de pista, con una gran cantidad de pilotos - incluyendo a Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc y Sergio Pérez con tiempos anulados.

Mientras que McLaren terminó con sus coches bloqueando la primera fila para la carrera sprint del sábado, Piastri dijo que no había sido una sesión fácil, ya que sintió que las cosas se le escapaban desde el principio.

"Creo que he tenido bastantes problemas en las dos primeras partes de la sesión clasificatoria, pero luego me he centrado un poco más en la última", dijo.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

La pole de Piastri llegó después de una intrigante preparación para la carrera en pista, tras las preocupaciones sobre posibles problemas con los neumáticos para la carrera del domingo.

Los pilotos dispusieron de una sesión de entrenamientos extra de 10 minutos para acostumbrarse a un nuevo trazado de los límites de la pista en las curvas 12-13, donde un bordillo pintado había abierto la puerta a nuevos problemas de los pilotos que rodaban muy abiertos.

Preguntado por las modificaciones, Piastri dijo: "Sí, lo cambia un poco. También creo que, al ser un bordillo pintado, es imposible saber dónde está. No podemos verlo.

"Así que sí, hace las cosas un poco más difíciles. Pero, obviamente, es igual para todos".