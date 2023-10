Piastri: los coches de seguridad pusieron en peligro mi primer victoria

Muchos recordarán el sábado 7 de diciembre de 2023 como la fecha del tercer título mundial de Max Verstappen, pero sin duda será una fecha que permanecerá grabada en la memoria de Oscar Piastri por otra razón.

El piloto de McLaren se regaló un día nada menos que perfecto en Qatar consiguiendo su primera victoria en Fórmula 1, aunque en un sprint, tras una mágica actuación en la clasificación shootout.

Un resultado que hace sólo unos meses sólo podía parecer un espejismo para el debutante australiano, dado que el equipo de Woking tenía su monoplaza completamente equivocado. Con la llegada de las actualizaciones, sin embargo, la música ha cambiado, y el campeón de Fórmula 2 de 2021 ha podido empezar a demostrar de qué pasta está hecho, jugando de igual a igual con otro talento indiscutible como su más experimentado compañero de box Lando Norris.

Y hoy mismo ha logrado una hazaña que de momento el británico sigue persiguiendo, ser el que ha devuelto a McLaren al éxito tras Daniel Ricciardo en Monza en 2021. Entre otras cosas en una carrera que no fue nada sencilla, con nada menos que tres coches de seguridad y en la que la gestión de los neumáticos jugó un papel fundamental.

Piastri optó por salir con neumáticos medios, al contrario que George Russell, que salió como un cohete desde la segunda fila con blandos e incluso llegó a robarle el liderato tras la primera reanudación. Óscar, sin embargo, hizo bien en no perder la cabeza y en la distancia recuperó el liderato y, de hecho, no perdió la compostura ni siquiera cuando la silueta de Verstappen empezó a crecer a sus espaldas, pero no pudo darle caza.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, adelanta a Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Estoy muy contento, pero ha sido una carrera muy estresante. Cuando vi que los que habían montado los blandos eran muy rápidos en la salida, pensé que estábamos en problemas. Sin embargo, sus neumáticos decayeron bastante rápido, así que todo fue bien. Luego salieron los coches de seguridad, que no me favorecieron, porque permitieron a Verstappen colocarse detrás de mí. Sin embargo, el ritmo fue bueno, en una carrera en la que había mucho que gestionar. Hicimos un muy buen trabajo, así que estoy muy contento", dijo Piastri en el parc ferme al micrófono de Nico Rosberg.

Viendo cómo aguantó la remontada de Verstappen, es como para comerse las manos por las posiciones que perdió ayer en la parrilla debido a los límites de la pista: desde la sexta plaza de la parrilla, de hecho, no será fácil contrarrestar al campeón del mundo, aunque ahora Piastri también quiere disfrutar de su día de gloria.

"Sí, sin duda. Lo que hemos podido aprender de cara a mañana también es muy importante. Cuando Max se puso segundo, temí tener problemas. Pero el ritmo era bueno y he gestionado bien los neumáticos. Es mi primera victoria en un Sprint y está muy bien", concluyó.

