Piastri revela lo único que Alpine "no pudo darle" antes de fichar por McLaren

El fichaje de Oscar Piastri por McLaren ha quedado grabado en la historia de la Fórmula 1 después de que pillara por sorpresa a Alpine con un anuncio en las redes sociales.

La escudería francesa había anunciado que Piastri sustituiría a Fernando Alonso para la temporada 2023, pero horas después Oscar Piastri publicó un comunicado en X (antes Twitter) en el que negaba haber fichado por el equipo.

McLaren iba a anunciar a Piastri como su piloto para sustituir a Daniel Ricciardo. Piastri, mientras tanto, estaba en contacto con Zak Brown sobre su futuro. La incertidumbre de Alpine sobre su futuro, que se había visto acorralada por el fichaje de Esteban Ocon para un contrato a largo plazo y por no poder decidir sobre el futuro de Fernando Alonso, abrió la puerta a McLaren.

Aunque Alpine había ignorado a Piastri y a su equipo durante meses antes de entablar conversaciones con McLaren, Piastri dijo a AMuS que había mucho más detrás de su decisión.

Oscar Piastri, piloto reserva de Alpine F1 Team Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Oscar Piastri explica sus consideraciones a la hora de elegir entre Alpine y McLaren

McLaren acabó fichando a Piastri tras una audiencia con la Junta de Reconocimiento de Contratos, pero el australiano explicó que fueron muchas más las cosas que influyeron en su decisión de unirse al equipo en un momento en el que estaban pasando apuros.

"El proceso que desembocó en mi decisión fue mucho más complicado que decidirme a favor de un equipo y en contra de otro. Un equipo no podía darme claridad ni responder a mis preguntas, el otro sí".

"Por supuesto que me atrajo la historia de McLaren e inmediatamente sentí que me unía a un equipo que tendría éxito, pero nunca podría haber imaginado que sucedería tan rápido y que seríamos tan competitivos como lo somos ahora."

"Cuando me uní a McLaren hace 18 meses éramos casi últimos, ahora le hemos dado la vuelta, no sólo porque el coche ha mejorado. El equipo también me ha ayudado a mejorar. Hace doce meses, resultados como los de este año no habrían sido posibles".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Oscar Piastri y el extraordinario ascenso al éxito de McLaren

Es notable que McLaren haya pasado de ser uno de los peores equipos de la parrilla al comienzo de 2023 a ser un aspirante al título a seis carreras de 2024.

El equipo tomó medidas tempranas para despedir al director James Key y reestructurar su personal técnico después de una mala primera carrera.

El ex ingeniero de Red Bull Rob Marshall, que se unió al equipo a finales de 2023 y tuvo una influencia directa en el coche de este año, fue clave en los nombramientos.

Piastri ha parecido fuera de ritmo en ocasiones este año en comparación con Lando Norris, pero consiguió su primera victoria con un triunfo en Hungría. La victoria fue poco convincente, ya que Norris tenía ritmo para ganar pero no pudo sumar puntos significativos debido a las órdenes de equipo, pero desde entonces Piastri se ha convertido en uno de los rivales más importantes de su compañero de equipo.

Una convincente victoria en Azerbaiyán, a pesar de la presión de Charles Leclerc, demostró a Bernie Ecclestone que Piastri es un piloto a tener en cuenta en el futuro, al tiempo que confirmó que su decisión de abandonar Alpine fue una de las mejores de su carrera.