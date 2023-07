Pilotos aprueban los test con guardabarros que F1 realizará

Mercedes y McLaren participarán en una prueba en el circuito nacional el 13 de julio con la recta Wellington que se empapará artificialmente para permitir a la FIA recopilar datos sobre los arcos o "guardabarros" que se montarán en los coches.

La idea surgió tras el GP de Bélgica de 2021 en Spa como una forma de permitir que se celebraran carreras o sesiones en condiciones que normalmente se considerarían demasiado peligrosas debido a la escasa visibilidad.

Sin embargo, el accidente que sufrió el piloto de Fórmula Regional Dilano van 't Hoff en el mismo escenario el pasado fin de semana ha puesto aún más el foco en la cuestión.

Si tienen éxito en la F1, es probable que esta solución se introduzcan en las categorías inferiores.

"Creo que la visibilidad bajo la lluvia es fundamental", dijo Pierre Gasly cuando Motorsport.com le preguntó sobre el tema.

"Desgraciadamente pasó lo que pasó en Spa. Incluso tuve una conversación con Esteban [Ocon] en el desfile [en Austria], y tuvimos una situación muy similar en 2012 en la Fórmula Renault, donde los dos empezamos desde la parte trasera de la parrilla en condiciones similares.

"Y para ser justos, estás rezando por tu vida para que nadie se detuviera en el medio porque ni siquiera puedes ver cinco metros por delante de ti".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto del campo en la salida del Sprint. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"En condiciones extremas, creo que la mayoría de las veces la razón por la que no salimos a la pista no es tanto por cuestiones de conducción, sino simplemente por el hecho de que no podemos ver por dónde vamos.

"Esto creo que es definitivamente un punto a tratar. Espero poder mejorarlo".

Si el test de Silverstone resulta satisfactorio, Lance Stroll ha pedido que se introduzcan los guardabarros lo antes posible para solucionar el "enorme problema de seguridad".

"No podemos ver nada con lluvia intensa", ha dicho el canadiense. "Recuerdo Japón el año pasado, recuerdo muchas carreras en los últimos años en la F1 en las que no puedes ver nada cuando estás detrás de un coche.

"Y es extremadamente peligroso si alguien tiene un incidente delante de ti y está de lado en medio de la pista. No puedes ver por dónde vas.

"No creo que debamos correr así, así que definitivamente es algo que si funciona, hay que ponerlo en los coches lo antes posible. Y si no funciona, no deberíamos ponernos en situaciones en las que corremos en condiciones en las que no podemos ver.

"Los accidentes pueden ocurrir, y pueden ser muy graves. Así que definitivamente, si funciona, ponlo en los coches lo antes posible y esperemos que funcione y sea una gran solución de cara al futuro para las carreras en mojado."

La lluvia causó estragos en el Gran Premio de Bélgica 2021 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, que participará en la prueba de Silverstone, sugirió que la visibilidad en mojado es ahora el mayor problema de seguridad al que se enfrenta el deporte.

"Yo diría que ya es hora de que hagamos algo", dijo. "Los pilotos llevamos años diciendo que hay que hacer algo. Creo que hemos tenido suerte de que no haya pasado nada en la F1, o en muchas otras categorías.

"Y en el peor de los casos, tristemente, hemos tenido que perder una vida para que la gente se dé cuenta de que esas cosas pueden pasar, y si hubiera pasado allí podría habernos pasado a nosotros el fin de semana pasado en Austria.

"Es una pena que hayamos tenido que ver semejantes consecuencias para que la gente entienda lo que puede pasar. Creo que es algo que hay que hacer. Diría que es la mayor preocupación de seguridad en estos momentos en la F1.

"Se mire como se mire, ¿qué es lo que más puede mejorar la seguridad? Es poder ver por dónde vamos. Eso a veces ayuda.

"Lo estoy deseando. Estoy haciendo una prueba, así que pronto veremos lo bueno que va a ser, pero si no funciona, habrá que hacer algo más para encontrar una solución."

Sergio Pérez reconoció que los arcos que se pretenden instalar alrededos de los neumáticos tendrán un impacto aerodinámico, pero subrayó que lo más importante es la seguridad.

"Creo que si funcionan, definitivamente me gustaría verlos puestos en la F1", dijo el mexicano. "Aunque va a ser bastante penalizador, tal vez más para algunos equipos que para otros en términos de carga aerodinámica, pero creo que es algo que la seguridad debe ser lo primero y podría permitirnos correr en condiciones más peligrosas.

"Especialmente con lo que pasó el fin de semana pasado, creo que es algo que tenemos que mejorar. Pero por ahora, creo que es importante que los directores de carrera nos dejen correr sólo cuando sea seguro y, de hecho, toda la parrilla pueda ver algo".

