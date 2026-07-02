Los pilotos de F1 se subirán a mini autos de Lego en el GP de Gran Bretaña

Los pilotos de Fórmula 1 se subirán a los minicoches de Lego para la vuelta de presentación del Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana, tras el éxito que tuvo el desfile de pilotos de Lego en el Gran Premio de Miami del año pasado.

Los 22 pilotos dispondrán de minicoches personalizados, fabricados con 28 000 piezas de Lego, para la tradicional vuelta de desfile de pilotos en Silverstone antes del Gran Premio del domingo.

Los minicoches han sido construidos por 20 diseñadores e ingenieros, y su fabricación ha llevado más de 6.400 horas en la fábrica de Lego de la República Checa; estos minicoches son capaces de alcanzar una velocidad de hasta 25 km/h.

Cada minicohe de pesa 280 kg, de los cuales 65 kg son piezas de Lego, y cuenta con ruedas estándar de kart.

La F1 y Lego causaron sensación en el Gran Premio de Miami del año pasado cuando los pilotos se subieron a los coches de Lego, con un piloto al volante y su compañero de equipo animándole desde el asiento del copiloto.

La vuelta de exhibición se convirtió rápidamente en una carrera entre los diez coches de Lego, con piezas volando por todas partes.

El coche Lego de Williams en el desfile de pilotos Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Este año habrá 22 minicoches de Lego en acción durante la vuelta de presentación del Gran Premio de Gran Bretaña, que tendrá lugar 90 minutos antes del inicio de la carrera, a las 13:30 h BST.

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"El desfile de pilotos de F1 del año pasado en Miami con los grandes coches de Lego fue uno de los momentos más memorables y comentados de la temporada, ya que cautivó la imaginación de los aficionados de todo el mundo y mostró una faceta diferente de este deporte", afirmó Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1.

"Este año, nos inspiramos en ese momento para crear un espectáculo increíble tanto para los aficionados que asistan al Gran Premio de Gran Bretaña como para quienes lo vean desde cualquier parte del mundo. Hay algo verdaderamente especial en unir los mundos de la Fórmula 1 y los juegos de Lego, combinando innovación, creatividad y entretenimiento de una forma que pueda inspirar y emocionar a aficionados de todas las edades".

Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo Lego, añadió: "El entusiasmo tanto de los pilotos como de los aficionados en el desfile de pilotos del año pasado en Miami fue imposible de ignorar.

"Tanto los aficionados como los pilotos nos lo pidieron, y ahora se lo ofrecemos. Queríamos ir aún más allá que el año pasado y asegurarnos de seguir sorprendiendo y deleitando a nuestros aficionados. Estamos deseando ver qué hacen los pilotos cuando pongan estos minicoches en la pista".