Pilotos de F1 piden que se reconsidere el reglamento tras la sanción de Magnussen

El sistema de penalización por puntos de la Fórmula 1 "necesita ser revisado" tras el incidente que provocó la sanción de una carrera para Kevin Magnussen en el Gran Premio de Azerbaiyán, que otros pilotos calificaron de "dura".

Magnussen entró en contacto con Pierre Gasly en la Variante della Roggia durante el Gran Premio de Italia en un intento de adelantamiento, lo que obligó a ambos a salirse de la pista cortando la chicane.

Aunque Magnussen continuó con su progreso y terminó noveno en el camino, se le impuso una penalización de 10 segundos y la aplicación de dos puntos a su superlicencia - relegándole a la 10ª posición en el orden y desencadenando su prohibición para Bakú al alcanzar los 12 puntos de penalización.

Esto se produjo a pesar de que Gasly había afirmado anteriormente que no era "nada" y que la sanción era "injusta", algo con lo que el compañero de Magnussen , Nico Hulkenberg, estuvo de acuerdo.

"Obviamente, hay una historia de cómo sucedió y acumuló todos esos puntos de penalización, pero si nos fijamos sólo aislado en el incidente de Monza, creo, eso son las carreras.

"Quiero decir, fue una lucha bastante directa, limpia y justa. No veo dos puntos de penalización por eso, o incluso esa penalización de 10 segundos, eso es muy duro".

"Es mi opinión, pero la mayoría de los pilotos piensan lo mismo. Tuve un caso con Fernando [Alonso] en Austria, en la carrera sprint, en la que intenté hacer un movimiento en la curva tres, me bloqueé y me fui un poco largo, y él tuvo que salirse de la pista".

Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Pero, quiero decir, así son las carreras; para adelantar tenemos que salir de la zona de confort y arriesgar un poco, y entonces eso pasa a veces.

"Parece que los comisarios, cada vez que hay un pequeño contacto, quieren involucrarse. Quieren tener una consecuencia para ello, que creo que los pilotos sienten que no es realmente necesaria para cada contacto. Quizá haya que revisar las directrices sobre sanciones y cambiarlas, porque tenemos que poder correr".

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, se mostró de acuerdo: "Creo que de acuerdo con las directrices de penalización, la sanción que se dio en ese incidente en particular, realmente no puedo discutirla.



Yuki Tsunoda consideró que el sistema de 12 puntos era demasiado restrictivo para una temporada de 24 carreras, recordando que estuvo a punto de ser sancionado en 2022 debido a una serie de infracciones en su segunda campaña.

En su opinión, para infracciones como los límites de pista, la sanción en pista era suficiente para castigar a un piloto, y los comisarios deberían aplicar los puntos caso por caso.

"Yo estuve en esa situación, casi me expulsan hace dos años", dijo Tsunoda. "Si lo he entendido bien, los puntos de penalización no parecen haber cambiado desde que introdujeron el máximo de puntos que pueden alcanzar.

"Parece que los puntos de penalización deberían ser un poco más complacientes, supongo - parece todavía un poco estricto para 24 carreras, pero al mismo tiempo, tenían que hacerlo [prohibir a Magnussen] supongo.

"Si los límites de la pista consiguen puntos de penalización, eso es demasiado entonces, porque entonces son muchos puntos"

"No creo que sea necesario poner los puntos de penalización, pero la colisión como ahora, supongo que es bueno tener, pero hay que analizar caso por caso.

"Pero también, parece que mirar caso por caso de todos modos, porque algunos de los casos que ponen al conductor un punto en lugar de dos, depende de la situación."

George Russell estuvo de acuerdo en que la sanción por el incidente aislado era dura, pero añadió que quizás los casos más obvios de conducción "errática" necesitaban ser castigados más - citando que nadie había sido sancionado por incidentes peligrosos en 12 años.

Añadió que también se trataba de sentar un precedente para los que están en el camino hacia la F1, asegurándose de que los pilotos más jóvenes no llegaran al campeonato con malos hábitos.

"Es una conversación que se ha tenido varias veces en años anteriores", explicó Russell.

"Nadie ha sido sancionado en 12 años, así que se podría discutir si los puntos de penalización fueron lo suficientemente duros. Se podría argumentar que los puntos de penalización de Monza parecían un poco duros, pero también se podría argumentar que algunos de los otros incidentes quizás no fueron lo suficientemente duros.

"Así que sí, creo que también tenemos que sentar un precedente para las categorías inferiores. Esos chicos nos admiran en F4, F3, F2 y no se les debería permitir salirse con la suya con una conducción peligrosa o errática y en algún momento, tienes que ser castigado por ello".