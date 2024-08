Pilotos de F1 expresan su enojo por los cambios en Monza en su grupo de WhatsApp

El grupo privado de WhatsApp de los pilotos de Fórmula 1 se convirtió el jueves en un animado debate en medio de la frustración por los cambios en la pista de Monza.

A medida que se iba conociendo la realidad de las modificaciones realizadas en los bordillos del histórico Autódromo italiano, los pilotos de F1 coincidían entre ellos en que los nuevos diseños planos suponían un paso atrás.

Pero quizás lo que más les molestó fue el hecho de que, a través de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), no se les había consultado de antemano, por lo que no habían tenido ninguna influencia en lo que se había hecho.

En su lugar, los responsables de Monza han seguido adelante en solitario con unos cambios en el histórico trazado que parecen alterar por completo la naturaleza del circuito, y no de una forma que los pilotos consideren mejor.

El presidente de la GPDA, Alex Wurz, confirmó que había habido discusiones en el grupo de WhatsApp de los pilotos durante todo el jueves sobre las cosas, y una creencia generalizada de que gran parte del desafío de Monza había desaparecido.

"Sí, hemos debatido los cambios hoy en nuestro grupo de chat", dijo a Motorsport.com. "Y aunque no he conducido con la nueva disposición de los bordillos en Monza, la antigua situación de los bordillos en curvas como Ascari era un trabajo de precisión muy gratificante para los pilotos.

"Como diseñador de circuitos no habría aceptado dinero para cambiar esos bordillos. No me parecían peligrosos y han sido parte integrante del carácter de la pista.

"Vale, es lo mismo para todos, pero no es el primer circuito que pierde carácter al pasar a los bordillos estándar. Lo mismo ocurrió en Brasil, que tenía sus propios trucos con los bordillos".

Lo que no gusta a los pilotos de los nuevos bordillos

Aunque los altos bordillos de Monza han provocado algunas polémicas e incidentes en el pasado, el consenso de los pilotos es que sustituirlos por unos más planos no es una buena decisión.

Esto se debe a que los bordillos anteriores tenían su propio carácter, lo que hacía que la chicane Ascari en particular fuera un reto decente.

Wurz continuó: "Es difícil de explicar, pero el bordillo único que tenía Monza significaba que sólo unos milímetros de diferencia en la colocación del coche significaba que tenías subviraje o sobreviraje, porque la pequeña zanja de drenaje de agua agarraba el neumático delantero o no.

"Como piloto, jugabas con eso, y era genial conseguirlo. Se adaptaba a la pista de Monza por su estilo, su naturaleza y su carácter único".

El piloto de Mercedes George Russell dijo: "Los bordillos a través de Ascari, antes eran muy únicos en Monza.

"Había una especie de desagüe que bajaba unos 10 cm y luego volvía a subir, y podías meter la rueda interior por esos desagües. Siempre se creaba una foto icónica. Se veían coches derrapando en las curvas con la rueda interior metida en el desagüe.

"Ahora son totalmente planos, y van a ofrecer la oportunidad a los pilotos de cortar la curva".

Falta de consulta

Más allá del hecho de que los pilotos no estén contentos con los cambios, también hay cierto malestar por el hecho de que no se les haya consultado para que aporten nada.

Russell consideró que la falta de información que se ha dado a los pilotos esta vez es una vergüenza para todos en la F1.

"Es algo de lo que hemos hablado varias veces en el pasado, que los pilotos suelen ser los últimos en enterarse cuando hay cambios en la pista", dijo.

"Sinceramente, no sé quién toma estas decisiones. No creo que sea la FIA. Creo que son los propios circuitos".

"Supongo que tenemos que apreciar que los circuitos están diseñados para toda una temporada y todo tipo de categorías diferentes, pero siempre hemos dicho que para estos circuitos de la vieja escuela con un carácter increíble, hay que preservarlos".

Daniel Ricciardo añadió: "El que nos consultaron, que fue Montreal, fue genial. Y todos nos sentimos muy halagados después de Montreal, porque lo reasfaltaron y dejaron los bordillos".

"En Montreal, si hubieran puesto bordillos planos, te garantizo que ninguno de nosotros daría una vuelta tan sonriente como lo haría normalmente. Así que realmente cambia.

"Sigue pareciendo que hay muchas cosas que se nos escapan sin que opinemos. No necesitamos una opinión preponderante, pero al menos que nos dejen opinar, y quizá les ahorremos dinero".

Wurz afirmó que los pilotos siempre están dispuestos a dar su opinión sobre el diseño o las modificaciones de los circuitos.

"La GPDA estaría encantada de escuchar a la FIA y a los propietarios de los circuitos de F1 antes de que se produzcan cambios", dijo. "En este caso podríamos haber ahorrado tanto patrimonio como dinero".

Con información de Mark Mann-Bryans y Alex Kalinauckas