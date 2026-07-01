Pirelli revela los compuestos para los GP de Bélgica y Hungría

El fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña ya está a la vuelta de la esquina, pero Pirelli ha anunciado esta tarde los compuestos que llevará para las carreras siguientes, es decir, el Gran Premio de Bélgica y el Gran Premio de Hungría.

Los compuestos elegidos para el Gran Premio de Bélgica, programado para el fin de semana del 17 al 19 de julio, son muy similares a los utilizados en la edición 2025, pero no serán del todo iguales.

El año pasado, de hecho, Pirelli había apostado por el salto de compuesto con los Hard representados por los C1, mientras que los medios y los blandos por los C3 y C4. El objetivo era, de hecho, llevar a los equipos a hacer dos paradas en carrera, aumentando la incertidumbre estratégica.

Este año, en cambio, no habrá salto de compuesto. Los Hard serán, de hecho, los C2, mientras que los medios y los blandos estarán representados siempre por los C3 y los C4, exactamente como en 2025 y 2024.

En el Gran Premio de Hungría, fijado para el fin de semana del 24 al 26 de julio, las grandes protagonistas serán los compuestos blandos.

En la última cita antes de la pausa estival fijada en agosto habrá C3 (Hard), C4 (Medium) y C5 (Soft). Esta elección deriva del hecho de que el Hungaroring no tendrá niveles de fuerzas de gran nivel, pero la brevedad del trazado conlleva una acumulación importante en cada vuelta.

A efectos de la degradación, también hay que considerar las elevadas temperaturas que normalmente en Budapest representan el pico estacional.