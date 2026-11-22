Fórmula 1 Las Vegas GP

La F1 planea reducir los equipos cliente a medida que emergen detalles clave de 2030

Como parte de su plan para 2030 de unidades de potencia V8, los fabricantes de unidades de potencia de Fórmula 1 están destinados a suministrar solo a dos equipos, lo que genera intriga política sobre el futuro de los actuales equipos cliente de Mercedes

Filip Cleeren

Publicado: 22 nov 2026, 20:43

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F1 está planeando un cambio a solo dos suministros de unidades de potencia por fabricante en 2030, ha podido saber Motorsport.com, lo que plantea preguntas sobre el estatus de los tres clientes actuales de Mercedes.

Durante el fin de semana de Las Vegas, la FIA anunció que había apoyo unánime para adelantar a 2030 la próxima generación de regulaciones de unidades de potencia. Eso incluye pasar a motores V8 de 2,1 litros, con turbocompresor, un máximo de 200 kilovatios de potencia eléctrica y el uso de combustibles sostenibles.

Ese cambio satisface la demanda de motores más baratos y menos complejos, que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el jefe de F1, Stefano Domenicali, habían estado persiguiendo al unísono. Mientras tanto, añadir un turbo era un requisito clave para entidades como Audi y también garantiza que el ruido del motor se mantenga en un nivel adecuado para algunos de los escenarios urbanos de F1.

Lo que también formaba parte de un documento de amplio alcance que la FIA elaboró sobre el marco de 2030, pero no fue parte del anuncio público, es un acuerdo entre los seis fabricantes de unidades de potencia de 2030 para suministrar solo a dos equipos cada uno. Esto también incluye a su equipo de fábrica, dejando disponible un único suministro de motores para equipos cliente externos.

Motorsport.com entiende que uno de los objetivos del cambio es reducir la influencia política de los fabricantes que suministran a una gran parte de la parrilla, en este caso Mercedes y Ferrari, mientras que los fabricantes en cuestión también habían estado dispuestos a reducir su escala, ya que suministrar motores de F1 es una operación deficitaria, con suministros limitados a solo 18 millones de dólares por temporada.

Ferrari suministra actualmente al equipo de fábrica, Haas y Cadillac, pero este último pasará a motores propios a partir de 2030, lo que significa que la cuestión del suministro de Ferrari se está resolviendo por sí sola. Red Bull Powertrains también se encargará de dos equipos, Red Bull Racing y RB, mientras que en la actualidad Audi, Honda, socio de Aston Martin, y General Motors, accionista de Cadillac, tendrán todos sus propios equipos de fábrica como su único cliente confirmado.

Photo by: Manuel Eletto

La cuestión Mercedes

Eso deja la cuestión de qué ocurrirá con Mercedes y los clientes de Mercedes High Performance Powertrains. Junto al equipo de fábrica en Brackley, la operación de Brixworth suministra actualmente a McLaren, Williams y también a Alpine, cuya empresa matriz Renault abandonó y vendió recientemente su operación interna de motores.

Según el marco de 2030, dos de esos tres equipos estarían buscando un nuevo suministro de motores si el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprueba la propuesta en Shanghái el mes próximo. Ese cambio sísmico preparará meses de intriga política en el paddock de F1 mientras los equipos se apresuran a asegurar el que ha sido el proveedor de unidades de potencia más fiable y de mejor rendimiento de F1 desde que la F1 pasó a motores híbridos en 2014, o a cerrar acuerdos con opciones actualmente menos deseables.

Motorsport.com entiende que tanto McLaren como Williams creen tener opciones de permanecer con Mercedes. Y aunque McLaren al menos exploró la idea de convertirse en su propio fabricante de unidades de potencia cuando un cambio a una fórmula más barata haría eso más viable de lo que es ahora, el CEO Zak Brown indicó que ese barco ya zarpó para 2030, ya que pretende seguir siendo cliente de Mercedes.

"Es algo que hemos estudiado en el pasado, pero estamos muy contentos con HPP", dijo Brown en Las Vegas el jueves. "Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de tener nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un Mercedes".

Zak Brown on the idea of McLaren building its own engines: "It's something we've looked at in the past, but we're very happy with HPP. I think we've proven that we can win championships with them, so we don't have any intention to have anything in the back of our car other than a Mercedes."

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Las intenciones de Mercedes sobre cómo sería su equipo cliente ideal son menos claras en este momento. Tras haber sido superada por McLaren en 2024 y 2025, el CEO Toto Wolff sostuvo que una victoria de un cliente sigue siendo un motivo de orgullo para HPP y para la marca Mercedes en su conjunto, mientras que un equipo cliente fuerte también proporciona una valiosa referencia de chasis para la operación de fábrica.

Y aunque Brown elogió a HPP como un "socio fantástico", no es ningún secreto que la relación entre HPP y McLaren al menos ha sufrido cierta tensión al inicio de este año en medio de una brecha de conocimiento entre el equipo de fábrica y su cliente sobre cómo explotar y desplegar las complejas nuevas unidades de potencia.

Si Mercedes seguirá alquilando motores a su rival más formidable o si un acuerdo con un equipo de la zona media es la opción preferida probablemente se convertirá en objeto de mucha intriga en los próximos meses.

Por qué el motor de la FIA está muerto

Lo que es seguro es que el plan de motores de terceros propuesto por la FIA está ahora muerto en el agua. Con las unidades de potencia de F1 volviéndose menos complejas y caras en 2030, el presidente de la FIA, Ben Sulayem, había planteado la idea de obtener un suministro de motores listos para usar, de marca blanca, para aliviar aún más las preocupaciones sobre la independencia de los equipos.

Sin embargo, ese plan nunca pareció económicamente viable para ningún constructor de motores potencial, y con los seis PUM sentados a la mesa acordando ahora por unanimidad la infraestructura clave de 2030, un límite de dos suministros significaría que hay al menos 12 suministros de unidades de potencia disponibles para 11 equipos.

La FIA sí incluyó una red de seguridad en caso de que uno de los seis fabricantes decida retirarse, añadiendo una cláusula según la cual la propiedad intelectual de la unidad de potencia de F1 de un fabricante saliente se transferiría a la FIA, que luego podría asignarla a un nuevo fabricante entrante.

Como ocurre hoy, también habrá una "obligación de suministro", lo que significa que la FIA podría obligar a uno de los fabricantes a suministrar un motor a un tercer equipo adicional si esa escudería no puede cerrar un acuerdo para encontrar uno, lo que bien podría acabar convirtiéndose en una cláusula clave.

FIA president Mohammed Ben Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali have long been in agreement over the future direction of F1's power units.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lo que también se ha acordado es la base para el límite de costes de las unidades de potencia para el periodo 2030-2034. El límite se mantendrá en la cifra actual de 190 millones de dólares para 2030 antes de caer 7,5 millones de dólares por año, terminando en 160 millones de dólares para la temporada 2034.

Esa escala móvil ayuda a los fabricantes con el coste inicial de desarrollo de las nuevas unidades de potencia. Se espera que una congelación del desarrollo de los motores actuales desde 2028, así como una prohibición de las pruebas en banco de los V8 hasta el verano de ese año, ayuden a los fabricantes actuales de F1 a gestionar sus recursos entre los dos proyectos. Los fabricantes existentes también recibirán más margen en el límite de costes que el recién llegado General Motors, que ahora puede abandonar sus planes para el V6 y centrarse solo en el programa V8 en Charlotte. Se entiende que GM se comprometerá a un límite presupuestario de 170 millones de dólares durante los dos primeros años.

Por qué un acuerdo temprano es tan crucial para F1

Todavía hay varios temas importantes que los fabricantes deben desarrollar más, como la naturaleza exacta del sistema eléctrico de push-to-pass, ya que tendría que funcionar en conjunto con el diseño del chasis para promover carreras cerradas.

Pero al definir el marco general y la arquitectura clave del motor, que serán ratificados por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, tanto los fabricantes como la FIA pueden ahora ponerse a trabajar en el próximo ciclo reglamentario con un calendario razonable.

Eso debería ayudar al organismo rector a elaborar regulaciones de chasis ajustadas para funcionar bien con las nuevas unidades de potencia y ofrecer un conjunto de reglas más puro y emocionante, sin afrontar la perspectiva de tener que adaptarse a giros de 180 grados tardíos por parte de los OEM, que para empezar condujeron a la fórmula comprometida y criticada de 2026.

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