Por qué los GP de Bahréin y Arabia Saudí de F1 2024 serán en sábado

Equipos y pilotos se preparan para la temporada más larga de la historia de la F1, con nada menos que 24 grandes premios en el calendario.

Pero eso no es lo único especial de la temporada 2024, ya que el año arranca con dos carreras en sábado: los grandes premios de Bahréin (2 de marzo) y Arabia Saudí (9 de marzo).

¿Por qué la temporada 2024 de F1 empieza en sábado?

La razón por la que la temporada 2024 de Fórmula 1 comienza con dos carreras en sábado es el Ramadán, que empieza el domingo 10 de marzo, el día en que se supone que se celebraría el gran premio de Arabia Saudí.

Debido al inicio del Ramadán, esta carrera se ha adelantado un día para celebrarse el sábado por la noche. La razón de que el inicio de la temporada en Bahréin también tenga lugar una semana antes, el sábado, tiene que ver con las normas de la F1, ya que el reglamento estipula que debe haber al menos una semana entre dos carreras.

Esto obligó a adelantar también un día el inicio de la temporada en Bahréin.

¿Cuál es el cronograma de los GP de Bahréin y Arabia Saudí?

Como las dos primeras carreras de la temporada son en sábado, todo el programa se ha adelantado un día.

Eso significa que las dos sesiones de entrenamientos libres de una hora cada una se celebrarán el jueves, mientras que la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación tendrán lugar el viernes.

En ambos casos, el primer día del fin de semana se dedicará íntegramente a la carrera.

Más carreras de F1 en sábado en 2024

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no son las dos únicas carreras de 2024 que se celebrarán en sábado, ya que el Gran Premio de Las Vegas, el 24 de noviembre, también está programado para un sábado.

Esto se debe a la importante diferencia horaria con Europa. De hecho, la carrera se disputa a las 22.00 hora local; si fuera un domingo, la carrera empezaría a las 6.00 de la mañana del lunes en el Reino Unido, por ejemplo.

Muchos aficionados tendrían que irse a trabajar, lo que se traduciría en un escaso número de espectadores. Por eso se decidió adelantar la carrera un día, para que más aficionados de todo el mundo pudieran verla.

¿Cuándo fue la última vez que la F1 corrió en sábado?

La F1 no es ajena a la costumbre de no correr en domingo, aunque no es precisamente habitual.

Sólo 75 carreras de F1 se han celebrado en días distintos a un domingo, siendo la más reciente el GP de Las Vegas de 2023.

Antes de eso, sin embargo, habría que remontarse 38 años atrás, hasta el GP de Sudáfrica de 1985, que se celebró en sábado.