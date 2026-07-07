F1 Power Rankings de Silverstone: Franco Colapinto brilla en el top 10

La última edición del Gran Premio de Gran Bretaña no solo dejó puntos para el piloto argentino Franco Colapinto, sino también una recompensa en los F1 Power Rankings luego de haberse recuperado a una complicada clasificación hasta superar a su compañero Pierre Gasly en carrera para comandar el resultado de Alpine en Silverstone.

A pesar de haber iniciado la competencia desde la penúltima fila de la parrilla, Colapinto ejecutó una remontada para cruzar la bandera a cuadros en la novena posición.

El panel de expertos de la F1 resumió la carrera del sudamericano de la siguiente forma:

“Con tres pilotos empatados en la novena posición, la clasificación de esta semana incluye una incorporación adicional. Mientras Racing Bull se acerca rápidamente en la lucha por la quinta posición del Campeonato de Equipos, Alpine consiguió un importante doblete de puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña, liderado por Franco Colapinto en la novena posición, un resultado particularmente impresionante dado que el argentino había comenzado la carrera en la decimonovena posición”

Con este resultado, Colapinto se mantiene en el top 10 general con un promedio de 7.0.

Leclerc resurge y Russell se sube al podio en el resto de las calificaciones

En la cima de la clasificación se ubicó el ganador Charles Leclerc. Tras una racha sumamente compleja, el monegasco concretó el regreso ideal. Clasificó segundo, tomó el liderato en la primera curva el domingo y aseguró su primera victoria desde la temporada 2024.

Detrás de él se posicionaron George Russell y Lewis Hamilton con el piloto de Mercedes aprovechando la parada de pits innecesaria del de Ferrari para ascender al segundo escaño.

Los especialistas también recompensaron el esfuerzo de Max Verstappen, quien a pesar de no terminar la carrera se quedó con el séptimo puesto de los Power Rankings con una calificación de 7.4 dada la carrera que estaba realizando camino al podio antes del impacto.

De igual forma, a pesar de no terminar en la zona de los puntos, Kimi Antonelli fue colocado en tercero luego de que sus aspiraciones se esfumaron debido a una falla mecánica en su Mercedes combinada con una penalización de cinco segundos por límites de pista.

Esto deja a Antonelli en la cima de los Power Rankings acumulados con una calificación de 8.8 seguido por Hamilton por 8.1. Gasly es el tercero con 7.8 empatado con Verstappen y Russell en el tercero.

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