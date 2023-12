Premios F1: Cuánto millones ganará cada equipo tras la temporada 2023

La temporada 2023 de F1 fue conocida por el dominio de Max Verstappen y Red Bull, ya que el holandés se hizo con su tercer título mundial de pilotos tras ganar 19 de los 22 grandes premios.

Él y Red Bull ganaron ambos campeonatos a falta de seis grandes premios, aunque el resto de las posiciones estuvieron muy reñidas, ya que muchas aún estaban en juego en el final de temporada del Gran Premio de Abu Dabi. Esto significaba que los equipos se jugaban millones de dólares en Abu Dhabi y que su posición final podría tener un gran impacto para 2024 y más allá.

Mercedes y Ferrari estaban apretados en la batalla por el segundo puesto, Aston Martin intentaba recuperar el cuarto puesto de McLaren, mientras que Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo y Haas se disputaban las cuatro últimas posiciones. Alpine fue el único otro constructor que aseguró su posición final antes de Abu Dhabi, ya que el sexto clasificado estaba 153 puntos por detrás de Aston Martin, quinto, pero 92 por delante de Williams, séptimo, antes del último fin de semana.

Aunque el reparto exacto de premios de la F1 es secreto, es posible obtener una buena estimación de cuánto vale cada posición utilizando información de dominio público. Según el Acuerdo de la Concordia, el contrato que rige la serie, la bolsa de premios de los equipos representa el 50% de los beneficios de los derechos comerciales de la F1.

Pero los equipos no siempre reciben el 50%, ya que a partir de cierto punto de ingresos, se entiende que el porcentaje de participación de la Dirección de la Fórmula 1 aumenta. Así, en 2022, por ejemplo, la bolsa de premios fue de 1.157 millones de dólares después de que la F1 generara unos ingresos de 2.570 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 45%.

Esos pagos tampoco se reparten a partes iguales. Ferrari recibe un pago extra, que se cree que es el 5% de la bolsa, por su importancia histórica, ya que el equipo italiano ha competido en todas las temporadas de F1 desde 1950.

Otros equipos reciben más dinero por éxitos pasados, como ganar el campeonato. Así pues, se calcula que las primas representan alrededor del 25%, dejando el resto para que se lo repartan los 10 equipos.

Se prevé que los ingresos de la F1 aumenten hasta un 10%, lo que significa que los pagos a los equipos ascenderán a un total de entre 1.250 y 1.300 millones de dólares, por lo que las siguientes cifras se han calculado sobre la base de un bote de premios de 1.000 millones de dólares.

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

1er puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 140 millones de dólares estimados

Se entiende que Red Bull ganará alrededor de 140 millones de dólares -el 14% de la bolsa y solo 5 millones más que el presupuesto del tope de costes de 2023- por ganar el campeonato de constructores de 2023. Estaba bastante claro desde la carrera inaugural, en la que Red Bull logró un 1-2, que el equipo ganaría el título de este año.

Pero fue el dominio lo que sorprendió a la gente, ya que Red Bull ganó 21 de los 22 grandes premios, lo que supone el mayor porcentaje de victorias de cualquier equipo en una temporada. Sin embargo, cuánto tiempo más puede durar este dominio está en el aire después de que Red Bull incumpliera las normas del límite de costes de 2021.

Como resultado, el equipo recibió una reducción del 10% en las pruebas del túnel de viento para 2023, además de una multa de 7 millones de dólares, cuyo alcance total el jefe de Red Bull, Christian Horner, cree que aún está por ver.

2º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - estimación de 131 millones de dólares

Mercedes se ha embolsado unos 131 millones de dólares de premios por acabar segunda en el campeonato de constructores. Fue una batalla muy reñida con Ferrari, ya que tres puntos separaban a los dos equipos, aunque fue la mayor fiabilidad de Mercedes lo que marcó la diferencia.

Aunque ninguno de los dos quiere pelear por el subcampeonato a largo plazo, conseguir el segundo puesto podría resultar crucial para las futuras ambiciones de Mercedes de ganar el título, dado el dinero que hay en juego.

3er puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 122 millones de dólares estimados

Ferrari fue el único equipo, aparte de Red Bull, que ganó un gran premio durante la temporada 2023 - Carlos Sainz se hizo con la victoria en Singapur - aunque Mercedes les arrebató el segundo puesto. La mala suerte fue un problema para la Scuderia, ya que Charles Leclerc no pudo empezar el GP de Brasil por un fallo en el sistema hidráulico, mientras que Sainz tampoco pudo empezar el GP de Qatar por una fuga de combustible.

Si esos problemas, y otros más, no se hubieran producido, el panorama del campeonato podría haber sido muy diferente y, como resultado, Ferrari recibirá unos 122 millones de dólares en premios.

4º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - estimación de 113 millones de dólares

McLaren dio un giro notable en 2023 y ahora recibirá 113 millones de dólares en premios gracias a ello. La escudería británica terminó cuarta a pesar de comenzar 2023 como un equipo rezagado que no puntuó en los dos primeros grandes premios, en los que estuvo muy lejos de la cabeza.

Las actualizaciones de mitad de temporada cambiaron drásticamente el curso de su campaña, ya que McLaren consiguió nueve podios, incluida una victoria en una carrera al sprint para Oscar Piastri en Qatar, después de que se introdujeran las actualizaciones principales en Austria.

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

5º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 104 millones de dólares estimados

Aston Martin recibirá su mayor botín de premios hasta la fecha por terminar quinto en el campeonato. Antes de esta temporada, Aston Martin no había logrado terminar por encima del séptimo puesto en la clasificación desde su cambio de marca de Racing Point en 2021, lo que convierte a 2023 en su temporada más exitosa hasta la fecha.

Comenzaron el año con seis podios en ocho grandes premios, lo que situó a Aston Martin tercero en el campeonato. Sin embargo, otros equipos se pusieron al día después de las actualizaciones y sólo dos podios en los últimos 14 grandes premios para Aston Martin vieron a Ferrari y McLaren colocarse por encima de ellos en la clasificación.

6º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 95 millones de dólares estimados

Alpine fue un equipo estricto en la parte media en 2023 y recibirá una estimación de 95 millones de dólares por un cómodo sexto puesto. Esta es su posición final más baja desde su cambio de marca desde Renault para 2021, ya que fueron quintos ese año antes de ser cuartos en 2022.

Sin embargo, esta temporada ambos pilotos han subido al podio, algo que el equipo no consiguió el año pasado, por lo que todavía ha habido algunos momentos positivos.

7º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 87 millones de dólares estimados

Williams recibirá 87 millones de dólares de premios por terminar séptimo en el campeonato, lo que supone una notable mejora para el equipo. El conjunto británico terminó último en cuatro de las cinco temporadas anteriores a 2023, pero un coche más competitivo hizo que Williams consiguiera su mayor cosecha de puntos (28) en una sola campaña desde 2017.

Y el dinero que recibirán por hacer tal cosa es quizás más importante para Williams que para otros constructores. No tienen un fabricante de gran nombre detrás de su operación, por lo que los presupuestos son más restringidos para los equipos independientes como Williams, lo que significa que terminar séptimo debería hacer que sus finanzas sean más seguras.

8º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 78 millones de dólares estimados

Fue un año turbulento para AlphaTauri, con cuatro pilotos diferentes compitiendo para ellos en varios momentos de 2023. Una buena segunda mitad del año aupó al equipo al octavo puesto de la clasificación, lo que significa que recibirán una cantidad estimada de 78 millones de dólares.

Había esperanzas de superar a Williams en Abu Dhabi por 9 millones de dólares extra, pero el octavo puesto de Yuki Tsunoda no fue suficiente para superar la desventaja de siete puntos de AlphaTauri.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45

Noveno puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 69 millones de dólares estimados

Alfa Romeo recibirá alrededor de 69 millones de dólares en premios por quedar noveno, que es su posición final más baja desde 2021. El dinero se destinará al equipo dirigido por Sauber, ya que la escudería volverá a su antiguo nombre para 2024 porque el patrocinio del título de Alfa Romeo está llegando a su fin.

10º puesto en el Campeonato de Constructores de F1 - 60 millones de dólares estimados

No ha sido la temporada que Haas esperaba, ya que la escudería estadounidense ha sumado 25 puntos menos que en 2022. El equipo sumó puntos en sólo cuatro grandes premios, además de una carrera al sprint, con Nico Hulkenberg's seventh in Australia contributing to over half of their tally.

Como resultado, Haas se lleva unos 60 millones de dólares en premios, lo que supone el 6% del bote. Dadas las restricciones financieras de Haas, es lo último que necesita, ya que el equipo cuenta con un presupuesto mucho menor que el de sus competidores.