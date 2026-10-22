Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La F1 presenta una cámara Leica de edición limitada con un precio desorbitado de 9,950 dólares

La Fórmula 1 se ha asociado con el fabricante de cámaras de lujo Leica para lanzar una edición limitada de la Q3 43, que cuenta con detalles en fibra de carbono y otras características.

Alex Harrington

Publicado: 22 oct 2026, 4:09

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Niko Hulkenberg, Renault

Foto de: Peter Fox

La Fórmula 1 ha vivido unos días muy ajetreados. El campeonato ha cerrado un acuerdo de colaboración para la concesión de licencias con Leica Camera, lo que ha dado lugar a un modelo con detalles en carbono cuyo precio asciende a la astronómica cifra de 9.950 dólares. Se trata de un juguete de lujo para quienes sienten tal pasión por la F1 y la fotografía que están dispuestos a realizar una compra de casi cinco cifras.

El modelo es una variante de producción limitada de la línea Q3 43, que combina un sensor de imagen de formato completo de 60 megapíxeles con un objetivo APO-Summicron f/2 de 43 mm montado de forma permanente. Leica afirma que "permite una fotografía excepcionalmente auténtica".

El modelo ya está a la venta y se puede adquirir a través de , en las tiendas de Leica, en su plataforma de comercio electrónico y en distribuidores autorizados. El precio en EE. UU. es el mencionado de 9.950 dólares, y la presentación tuvo lugar en la tienda y galería de Leica en Los Ángeles, con la presentadora Ariana Bravo y el campeón del mundo de 2009, Jenson Button.

Los detalles inspirados en el mundo del automovilismo son bastante evidentes, incluso para los que, como yo, no somos expertos en cámaras. La empuñadura cuenta con una textura antideslizante de Microvelour inspirada en un volante de carreras; el logotipo de la Fórmula 1 aparece tanto en la carcasa superior como en la tapa del objetivo, y la correa de tela luce los logotipos de ambas organizaciones.

Está fabricada con fibra de carbono auténtica, un material que Leica no suele utilizar, y las piezas de carbono se fabrican y se someten a pruebas en Alemania. El paquete incluye una empuñadura con carcasa de carbono con carga inalámbrica, un botón de disparo suave con detalles de carbono y un reposapulgares.

En cuanto al software, se incluye un perfil de imagen específico para la Fórmula 1 con mayor contraste y mayor saturación, pensado para capturar la atmósfera del paddock y los colores de los 11 equipos que compiten en el circuito. Funciona a través de la aplicación Leica FOTOS, que también permite realizar ediciones rápidas y transferir fotos y vídeos a un teléfono. Leica afirma que a esta le seguirán más ediciones limitadas y especiales.

Una cámara que cuesta casi 10 mil no es algo que yo, personalmente, me llevaría a una carrera de F1 como aficionado, pero se ha visto a varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton y Lando Norris, utilizándolas para tomar sus propias instantáneas de la acción. Dado que Leica es líder del sector, este es un momento realmente emocionante para los amantes de la fotografía automovilística y del automovilismo.

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