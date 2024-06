Prohibidos los canales Venturi en 2026: vuelta al fondo plano

De hecho, la FIA ha decidido anular el efecto suelo. El reglamento de la F1 de 2026 va en contra de la tendencia de los monoplazas que corren el Mundial de 2024 con las normas que se pusieron en marcha en 2022. En el proyecto de reglamento que la Federación Internacional publicó en vísperas del GP de Canadá, se hace referencia a la voluntad de reducir la carga aerodinámica en torno a un 30%, reduciendo la resistencia hasta en un 55%.

Render del monoplaza de F1 2026 de la FIA Foto de: FIA

Cifras importantes que están destinadas a cambiar el enfoque de los ingenieros sobre los nuevos monoplazas "ágiles": se ha hablado y escrito mucho sobre las dimensiones (200 mm menos de distancia entre ejes y 100 mm menos de anchura) y el peso, con el objetivo de ahorrar 30 kg, pero del rendering publicado en Montreal por el equipo técnico dirigido por Nikolas Tombazis, no quedaba claro cuál sería el alcance real de las medidas.

La F1 del 2024 con i canali Venturi dell'effetto suolo Foto di: Giorgio Piola La F1 del 2026 con il fondo piatto Foto di: Giorgio Piola

Se habló en general de la vuelta del fondo plano y de una reducción significativa del extractor trasero para reducir la carga aerodinámica. Los dibujos de Giorgio Piola, en cambio, tienen el poder de dejar mucho más claro el concepto que la FIA pretende perseguir: en los F1 que entrarán en gestación a partir del 1 de enero de 2025 (hasta esa fecha cualquier estudio en túnel de viento está prohibido por el reglamento, pero nada impide realizar análisis CFD preliminares en profundidad) desaparecerán los canales Venturi, así como los desviadores de flujo y los generadores de vórtices que tienen la misión de empujar el aire fuera de las ruedas traseras, dinamizando la zona de baja presión que va desde el centro del coche hacia atrás.

En amarillo las partes de los fondos de la F1 de 2024 que desaparecerán con las normas de 2026 Foto de: Giorgio Piola

De hecho, se trata de un retroceso total respecto a la normativa actual, ya que el difusor trasero también tendrá un caudal mucho menor, yendo más atrás que las normas de los coches de 20217.

No nos sorprenden en absoluto las quejas de quienes, como Andrea Stella, director del equipo McLaren, han hecho hincapié en que los F1 serán demasiado lentos en las curvas y demasiado rápidos en las rectas. El personal de la FIA se ha centrado en reducir la resistencia aerodinámica para compensar con una baja resistencia la incapacidad de la nueva unidad de potencia de proporcionar la energía híbrida necesaria durante toda la vuelta.

El legislador ha promulgado una normativa que reduce proporcionalmente la potencia eléctrica a medida que aumenta la velocidad, con la esperanza de repartir los 350 kW que estarán disponibles, pero existen dudas fundadas de que el rendimiento resultante se acerque más a la F2 actual que a la F1.

Tombazis, que es consciente del problema, espera que con la cooperación de los diez equipos, los fabricantes de motores y el promotor, se puedan poner en marcha soluciones para superar los problemas incluso después del 28 de junio, cuando se espera que el Consejo Mundial de la FIA ratifique las propuestas.

El primer paso lógico sería romper con algo que ha parecido demasiado ideológico y dogmático: que el 50% de la potencia proceda del motor endotérmico y el 50% restante del híbrido. La idea es volver hacia una prevalencia limitada del motor de combustión aumentando la disponibilidad del e-combustible.

Comparación de las aletas delanteras de 2026 y 2024 Foto de: Giorgio Piola

Pero cada vez está más claro que serán necesarios ajustes aerodinámicos para facilitar una buena velocidad de paso por curva a expensas de una cierta velocidad punta. Para que los monoplazas de 2026 se mantengan en la estela de los demás, se prevén formas que no generen vórtices: el alerón delantero, por ejemplo, tendrá 1.900 mm (100 menos que ahora).

El efecto benéfico será que los pequeños contactos no causarán grandes daños porque los flaps laterales no llegarán a la anchura de los neumáticos; el negativo, que el alerón tendrá una capacidad limitada para generar carga: hoy existen en el perfil principal más de tres flaps, mientras que en 2026 los elementos totales serán sólo tres, definidos en un volumen mucho menor. No sólo eso, sino que gracias al modo X los dos perfiles superiores, que serán móviles, podrán descargarse aún más cuando las ruedas delanteras estén rectas.

Merece la pena destacar la mampara lateral, que tiene un diseño en forma de cuchara en el exterior: la intención es reducir a cero el efecto out wash que se limitaba en los monoplazas de efecto suelo a principios de 2022 y que, con el paso del tiempo, se ha ido extremando hasta las exasperaciones que vemos en los alerones delanteros actuales.

El alerón delantero del McLaren MP4-21 de 2006 Foto de: Giorgio Piola

Si queremos encontrar una analogía entre las soluciones propuestas para 2026 y las formas del pasado, no podemos olvidar el alerón delantero del McLaren MP4-21 de 2006, con conceptos similares. Un coche que, aunque pilotado por Kimi Raikkonen y Pablo Montoya, no tuvo un gran éxito en su momento.

Es fácil pensar que los actuales monoplazas que correrán dentro de dos años serán el resultado de grandes cambios que aún no están completos.