F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera

Zak Brown, CEO de McLaren, ha comparado a Max Verstappen con el villano de una película de terror. Nunca acabas del todo con él, incluso cuando crees que estás a salvo, solo para que el tetracampeón del mundo vuelva de entre los muertos.

Verstappen seguramente se pregunte cómo sigue en la lucha por el título -gracias a McLaren, sobre todo-, pero incluso después de ir 104 puntos por detrás, el piloto de 28 años ha mantenido su pie en la puerta y ha seguido ofreciendo una actuación fascinante tras otra.

Dale un dedo y te cogerá el brazo. McLaren ya le ha dado una mano entera en este momento.

Y sin embargo, Verstappen tiene complicado ganar el campeonato. Si gana en Abu Dhabi, un podio para Norris será suficiente. Pero como en una película clásica de John Carpenter, mientras la muerte final del asesino no se muestre en cámara, aún no ha terminado. Y esa tensión persistente en el aire no desaparecerá. En Woking también pueden sentirla. En Yas Marina será sofocante.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Perdedor: McLaren

McLaren puede estar preocupado por ser derrotado por Verstappen, pero debería estar más preocupado por ser derrotado por sí mismo. Por segunda semana consecutiva, el equipo se ha marcado un importante autogol con consecuencias nefastas. Lo que debería haber sido una formalidad -un 1-2 en el campeonato de pilotos- ha desembocado ahora en un final de temporada nervioso en el que Norris debe terminar tercero si Verstappen gana. Como han demostrado Las Vegas y Qatar, eso no es un hecho. Debe ofrecer un fin de semana impecable, pero la presión será mayor que nunca.

Especialmente hay que sentirlo por Piastri, que se sintió como el hombre a batir todo el fin de semana en Qatar y ahora se ha deslizado detrás de Verstappen, mientras que Norris podría haber ayudado a su causa con una vuelta de clasificación final limpia. Sin embargo, no tuvo la culpa de perder una posición en la salida con Verstappen, ya que salir desde el lado sucio de la parrilla era claramente una gran desventaja. Pero de nuevo, si te clasificas en la pole, no tienes ese problema.

Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Si hubieras sugerido que Williams podría conseguir un podio en el circuito de alta carga aerodinámica de Losail, se habrían echado unas risas en Grove. O quizás serías un buen experto para una página web de apuestas.

Nada en la pista de Doha debería haber sentado bien al Williams FW47, e incluso el sprint, que dio el octavo puesto a Sainz y el décimo a Albon, te hizo pensar que ya era una salida sólida para Williams.

Pero Sainz, el hombre en forma de Williams, tuvo otras ideas y se clasificó séptimo, esta vez por delante de un fuerte Fernando Alonso, y luego se puso por delante de los dos pilotos de Mercedes con una combinación de conducción fuerte, paradas en boxes rápidas y puro ritmo.

"Llegamos a este fin de semana pensando que iba a ser el más difícil del año y, de repente, hemos conseguido un podio", dijo Sainz. "No puedo estar más orgulloso".

El resultado neto es que Williams tiene ahora garantizado pasar del noveno puesto del año pasado al quinto. Gran parte del mérito es de Alex Albon, que les llevó hasta ahí, pero como Albon sufrió una mala racha, Sainz tomó el relevo para llevárselo a casa.

El presidente de Ferrari, John Elkann, dijo que quería pilotos que hablaran menos y condujeran más después de Brasil, pero quizá debería estudiar los onboards de Qatar y ver exactamente cómo se supone que Charles Leclerc y Lewis Hamilton deben conducir este desesperanzador SF-25.

El Cavallino Rampante se ha convertido en un bronco, con Leclerc haciendo bien en no estrellarse de camino a la Q3. Leclerc fue octavo, pero sólo después de que el Sauber (!) de Nico Hulkenberg y el Alpine (!) de Pierre Gasly chocaran, e Isack Hadjar abandonara al final.

La situación de Hamilton es aún peor, con eliminaciones consecutivas en la Q1, que finalmente le llevaron al 12º puesto. Su emotiva reacción tras la clasificación demuestra que se encuentra en el punto más bajo de su carrera. Esperemos que tanto él como el equipo puedan dar la vuelta a la situación con la máquina de 2026 en la que llevan centrados desde abril. Estos coches con efecto suelo han sido poco menos que traumáticos para Hamilton, a pesar de algún que otro momento destacado de Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Ganador: Fernando Alonso

Mientras su compañero de equipo canadiense no para de flaquear, Fernando Alonso sigue ofreciendo actuaciones de época a sus 44 años, clasificándose cuarto para el sprint y sumando puntos en las dos carreras de este fin de semana.

Una prueba más de que el hambre y la pasión están por encima de la fecha de nacimiento que figura en el pasaporte. Será emocionante ver lo que el bicampeón del mundo puede hacer en un coche dirigido por Newey. Finalmente. Sin duda, esa es también la zanahoria que le hace seguir adelante.

Perdedor: Mercedes

Mercedes estará bastante frustrado con el quinto y sexto puesto después de que brevemente pareciera la amenaza más cercana de McLaren al principio del fin de semana. Los 0.011s que Russell cedió a Verstappen por la tercera posición en la parrilla fueron probablemente el factor más importante, ya que desde el lado sucio de la parrilla Russell se deslizó hacia abajo, convirtiéndose en una bola de nieve en una pérdida de tres posiciones en la primera vuelta.

Mientras tanto, Antonelli perdió una posición con Sainz en la primera parada en boxes y, dada la falta de adelantamientos, eso fue prácticamente todo, con Sainz aguantando hasta el desliz tardío de Antonelli que le costó el cuarto puesto a Norris.

La buena noticia es que Ferrari está tan perdido, y Red Bull depende tanto de un piloto, que el segundo puesto del campeonato está prácticamente asegurado.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Ahmad AlShehab / NurPhoto vía Getty Images