Previo
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 GP Qatar 2025: A qué hora y cómo ver la carrera del domingo de Colapinto

El Gran Premio de Qatar 2025 será la penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1 y con la lucha por el campeonato de pilotos encendida.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La carrera de Qatar, penúltima fecha del campeonato 2025 de la Fórmula 1 será una batalla intensa entre los tres contendientes por el campeonato de pilotos luego de que Oscar Piastri tomó la pole position y será seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Si bien los McLaren han sido dominantes en comparación con el Red Bull, Verstappen mejoró respecto a las complicaciones exhibidas en la carrera sprint.

Ahora, la meta tanto de Piastri como de Verstappen es salir con menos de 25 puntos de diferencia contra Norris al cruzar la meta el domingo en Lusail.

¿En qué posición arrancará Franco Colapinto para la carrera de Qatar de la F1 2025?

El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 20 en la sesión de clasificación del sábado por la noche y quedó eliminado en la Q1.

En su primer intento, Colapinto se llegó a colocar en el puesto 12. Sin embargo, ese primer registro fue borrado luego de que el Alpine superó los límites de pista.

En el intento definitivo de la Q1, Colapinto mejoró su tiempo para colocarse en ese instante a menos de un segundo del líder, pero en la posición no había cambio y finalizó en el puesto 20.

¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?

F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.

F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.

F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.

Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.

Más de la F1:

Horario y cómo ver la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Sky Sports México

Domingo 30/11 10:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

 Domingo 30/11 10:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

 Domingo 30/11 11:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

 Domingo 30/11 12:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

 Domingo 30/11 13:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

 Domingo 30/11 13:00

Artículo previo La parrilla de salida para el GP de Qatar 2025 de F1

Luis Ramírez
