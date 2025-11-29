F1 GP Qatar 2025: A qué hora y cómo ver la carrera del domingo de Colapinto
El Gran Premio de Qatar 2025 será la penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1 y con la lucha por el campeonato de pilotos encendida.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La carrera de Qatar, penúltima fecha del campeonato 2025 de la Fórmula 1 será una batalla intensa entre los tres contendientes por el campeonato de pilotos luego de que Oscar Piastri tomó la pole position y será seguido por Lando Norris y Max Verstappen.
Si bien los McLaren han sido dominantes en comparación con el Red Bull, Verstappen mejoró respecto a las complicaciones exhibidas en la carrera sprint.
Ahora, la meta tanto de Piastri como de Verstappen es salir con menos de 25 puntos de diferencia contra Norris al cruzar la meta el domingo en Lusail.
¿En qué posición arrancará Franco Colapinto para la carrera de Qatar de la F1 2025?
El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 20 en la sesión de clasificación del sábado por la noche y quedó eliminado en la Q1.
En su primer intento, Colapinto se llegó a colocar en el puesto 12. Sin embargo, ese primer registro fue borrado luego de que el Alpine superó los límites de pista.
En el intento definitivo de la Q1, Colapinto mejoró su tiempo para colocarse en ese instante a menos de un segundo del líder, pero en la posición no había cambio y finalizó en el puesto 20.
¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?
F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.
F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.
F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.
Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.
Horario y cómo ver la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1
|País
|
Televisora
|
Gran Premio
|
México
|
Sky Sports México
|
Domingo 30/11 10:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
|Domingo 30/11 10:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
|Domingo 30/11 11:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
|Domingo 30/11 12:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
|Domingo 30/11 13:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
|Domingo 30/11 13:00
