El sábado del Gran Premio de Qatar de la F1 2025 será una jornada intensa donde se podría inclinar la balanza en la contienda por el título de pilotos que libran Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri con los ocho puntos en juego para la carrera sprint, pero también por la sesión de clasificación del domingo.

Mientras que Oscar Piastri ha tomado un poco de oxígeno al ganar la pole position para la carrera corta, Max Verstappen ha lamentado la situación de la puesta a punto de su Red Bull, el cual ha sufrido de vibraciones y ha quedado en la tercera fila, a cuatro décimas de lo hecho por el australiano.

Las esperanzas de Piastri son conseguir la victoria y esperar el peor de los resultados de sus rivales directos. Actualmente el australiano tiene 24 puntos de diferencia respecto a su compañero dentro de la casa de Woking.

¿Cómo arrancará Franco Colapinto en la sprint de Qatar?

El piloto argentino Franco Colapinto partirá desde la posición 20 en el circuito de Lusail, justo por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Como ha sido en la temporada, el coche no ha mostrado una mejoría y las dos carreras en Qatar parece que serán complejas para la casa gala.

¿Cuáles son las opciones para ver la carrera sprint de Qatar de F1 en Latinoamérica?

Además de los canales que te mostramos a continuación existe el servicio de F1TV en toda la región. Dependiendo la suscripción podrás obtener diversas capacidades.

También recuerda seguir nuestro En Vivo de cada una de las sesiones en cada uno de los Grandes Premios.

Horarios y televisión de la carrera sprint y clasificación de la F1 en Qatar para América Latina:

País Televisora Horarios México Sky Sports México Sprint: 08:00

Qualy: 12:00 Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium Sprint: 08:00

Qualy: 12:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium Sprint: 09:00

Qualy: 13:00 Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Disney+ Premium Sprint: 10:00

Qualy: 14:00 Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina Sprint: 11:00

Qualy: 15:00 Uruguay Paraguay

Chile Disney+ Premium Sprint: 11:00

Qualy: 15:00