F1 GP Qatar 2025: A qué hora y cómo seguir la clasificación de Colapinto
Después de una clasificación sprint con algunas sorpresas en Qatar te dejamos las opciones para seguir uno de los sábados más intensos en el calendario 2025 de la F1.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El sábado del Gran Premio de Qatar de la F1 2025 será una jornada intensa donde se podría inclinar la balanza en la contienda por el título de pilotos que libran Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri con los ocho puntos en juego para la carrera sprint, pero también por la sesión de clasificación del domingo.
Mientras que Oscar Piastri ha tomado un poco de oxígeno al ganar la pole position para la carrera corta, Max Verstappen ha lamentado la situación de la puesta a punto de su Red Bull, el cual ha sufrido de vibraciones y ha quedado en la tercera fila, a cuatro décimas de lo hecho por el australiano.
Las esperanzas de Piastri son conseguir la victoria y esperar el peor de los resultados de sus rivales directos. Actualmente el australiano tiene 24 puntos de diferencia respecto a su compañero dentro de la casa de Woking.
¿Cómo arrancará Franco Colapinto en la sprint de Qatar?
El piloto argentino Franco Colapinto partirá desde la posición 20 en el circuito de Lusail, justo por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.
Como ha sido en la temporada, el coche no ha mostrado una mejoría y las dos carreras en Qatar parece que serán complejas para la casa gala.
Promo App
¿Cuáles son las opciones para ver la carrera sprint de Qatar de F1 en Latinoamérica?
Además de los canales que te mostramos a continuación existe el servicio de F1TV en toda la región. Dependiendo la suscripción podrás obtener diversas capacidades.
También recuerda seguir nuestro En Vivo de cada una de las sesiones en cada uno de los Grandes Premios.
Horarios y televisión de la carrera sprint y clasificación de la F1 en Qatar para América Latina:
|País
|
Televisora
|
Horarios
|
México
|
Sky Sports México
|
Sprint: 08:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
|Sprint: 08:00
Qualy: 12:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
|Sprint: 09:00
Qualy: 13:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
|Sprint: 10:00
Qualy: 14:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
|Sprint: 11:00
Qualy: 15:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
|Sprint: 11:00
Qualy: 15:00
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados