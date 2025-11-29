Q1

George Russell se llevó el mejor tiempo con su Mercedes colocando un giro en los últimos segundos de 1m20.074s superando por 0.083s a Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Unos instantes antes, los McLaren estaban dominando las posiciones, mientras Russell estaba por delante del cuatro veces campeón del mundo.

En la primera ronda, Yuki Tsunoda quedó eliminado, una situación diferente a la de la clasificación sprint del viernes cuando se colocó en la tercera fila por delante de Verstappen. Junto a él estaban también fuera de la Q2 el Haas de Estaban Ocon, el Ferrari de Lewis Hamilton, el Aston Martin de Lance Stroll y el Alpine de Franco Colapinto.

Q2

Oscar Piastri logró el mejor tiempo con 1m19.650s superando por dos décimas a Lando Norris. Verstappen se ubicó en tercero a tres décimas con Andrea Kimi Antonelli y Russell cerrando los cinco primeros.

Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon quedaron fuera de las posiciones 11 a 15 con el brasileño de Sauber descendiendo cinco posiciones por un castigo pendiente de Las Vegas.

Q3

Con los 10 mejores, la lucha por la pole position se centró en los tres contendientes por el campeonato de pilotos que aún sobrevivían. Lando Norris abrió el primer intento de los 10 minutos finales colocando nuevo récord en la pista con 1m19.495s con Piastri respondiendo con un giro a 0.035s de lo hecho por su compañero en la casa de Woking.

Verstappen se posicionaba en un inicio en tercero a cuatro décimas de Norris, pero luego era descendido al cuarto ante el giro de Russell que se ponía por delante del cuatro veces campeón del mundo.

Charles Leclerc quedó al final de la tabla de los 10 mejores luego de un doble trompo en su primer giro. Carlos Sainz tampoco obtuvo el rendimiento esperado luego de que un plástico se pegó al neumático trasero derecho de su Williams, un elemento que se quedó en la pista provocando la bandera roja a cinco minutos del final.

¿Cómo clasificó Franco Colapinto para la carrera de Qatar de la F1 2025?

El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 20 en la sesión de clasificación del sábado por la noche y quedó eliminado en la Q1.

En su primer intento, Colapinto se llegó a colocar en el puesto 12, a 1.1 segundos de lo que estaba haciendo George Russell en ese momento. Sin embargo, ese primer registro fue borrado luego de que el Alpine superó los límites de pista.

Un intento después se colocó a 1.8 segundos de Verstappen que era el primero de los clasificados.

En el intento definitivo de la Q1, Colapinto mejoró su tiempo para colocarse en ese instante a menos de un segundo del líder, pero en la posición no había cambio y finalizó en el puesto 20, lugar desde el cual arrancará este domingo.

Cuando la pista quedó limpia, los McLaren se robaban los reflectores, esto mientras Verstappen marcaba tiempos morados en el primer sector, mientras Norris decidió abortar la vuelta.

Piastri logró la mejora de tiempo a 1m19.387s para tomar la pole cuando la bandera de cuadros ondeó superando por una décima a Norris. Verstappen redujo la diferencia ante los McLaren a 0.264s para ser tercero con Russell y Antonelli cerrando los cinco primeros.

Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly y Leclerc completaron del sexto al décimo.

Todos los resultados de la clasificación para el GP de Qatar: