Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 GP Qatar 2025: Pole de Piastri seguido por Norris y Verstappen; Colapinto 20°

Oscar Piastri tomó la pole para la carrera en Qatar seguido por sus dos rivales por el campeonato. Franco Colapinto en la posición 20.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Q1

George Russell se llevó el mejor tiempo con su Mercedes colocando un giro en los últimos segundos de 1m20.074s superando por 0.083s a Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Unos instantes antes, los McLaren estaban dominando las posiciones, mientras Russell estaba por delante del cuatro veces campeón del mundo.

En la primera ronda, Yuki Tsunoda quedó eliminado, una situación diferente a la de la clasificación sprint del viernes cuando se colocó en la tercera fila por delante de Verstappen. Junto a él estaban también fuera de la Q2 el Haas de Estaban Ocon, el Ferrari de Lewis Hamilton, el Aston Martin de Lance Stroll y el Alpine de Franco Colapinto.

Q2

Oscar Piastri logró el mejor tiempo con 1m19.650s superando por dos décimas a Lando Norris. Verstappen se ubicó en tercero a tres décimas con Andrea Kimi Antonelli y Russell cerrando los cinco primeros.

Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon quedaron fuera de las posiciones 11 a 15 con el brasileño de Sauber descendiendo cinco posiciones por un castigo pendiente de Las Vegas. 

Q3

Con los 10 mejores, la lucha por la pole position se centró en los tres contendientes por el campeonato de pilotos que aún sobrevivían. Lando Norris abrió el primer intento de los 10 minutos finales colocando nuevo récord en la pista con 1m19.495s con Piastri respondiendo con un giro a 0.035s de lo hecho por su compañero en la casa de Woking.

Verstappen se posicionaba en un inicio en tercero a cuatro décimas de Norris, pero luego era descendido al cuarto ante el giro de Russell que se ponía por delante del cuatro veces campeón del mundo.

Charles Leclerc quedó al final de la tabla de los 10 mejores luego de un doble trompo en su primer giro. Carlos Sainz tampoco obtuvo el rendimiento esperado luego de que un plástico se pegó al neumático trasero derecho de su Williams, un elemento que se quedó en la pista provocando la bandera roja a cinco minutos del final.

¿Cómo clasificó Franco Colapinto para la carrera de Qatar de la F1 2025?

El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 20 en la sesión de clasificación del sábado por la noche y quedó eliminado en la Q1.

En su primer intento, Colapinto se llegó a colocar en el puesto 12, a 1.1 segundos de lo que estaba haciendo George Russell en ese momento. Sin embargo, ese primer registro fue borrado luego de que el Alpine superó los límites de pista.

Un intento después se colocó a 1.8 segundos de Verstappen que era el primero de los clasificados.

En el intento definitivo de la Q1, Colapinto mejoró su tiempo para colocarse en ese instante a menos de un segundo del líder, pero en la posición no había cambio y finalizó en el puesto 20, lugar desde el cual arrancará este domingo.

Cuando la pista quedó limpia, los McLaren se robaban los reflectores, esto mientras Verstappen marcaba tiempos morados en el primer sector, mientras Norris decidió abortar la vuelta.

Piastri logró la mejora de tiempo a 1m19.387s para tomar la pole cuando la bandera de cuadros ondeó superando por una décima a Norris. Verstappen redujo la diferencia ante los McLaren a 0.264s para ser tercero con Russell y Antonelli cerrando los cinco primeros.

Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly y Leclerc completaron del sexto al décimo.

Todos los resultados de la clasificación para el GP de Qatar:

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 18

1'19.387

   S 245.737
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 17

+0.108

1'19.495

 0.108 S 245.404
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

+0.264

1'19.651

 0.156 S 244.923
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.275

1'19.662

 0.011 S 244.889
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 22

+0.459

1'19.846

 0.184 S 244.325
6 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 20

+0.727

1'20.114

 0.268 S 243.508
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+0.900

1'20.287

 0.173 S 242.983
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21

+1.031

1'20.418

 0.131 S 242.587
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+1.090

1'20.477

 0.059 S 242.409
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+1.174

1'20.561

 0.084 S 242.156
Ver los resultados completos  

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 12

1'19.650

   S 244.926
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 12

+0.211

1'19.861

 0.211 S 244.279
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 16

+0.335

1'19.985

 0.124 S 243.900
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.434

1'20.084

 0.099 S 243.599
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.536

1'20.186

 0.102 S 243.289
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.569

1'20.219

 0.033 S 243.189
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+0.601

1'20.251

 0.032 S 243.092
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+0.674

1'20.324

 0.073 S 242.871
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.693

1'20.343

 0.019 S 242.813
10 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 15

+0.700

1'20.350

 0.007 S 242.792
11 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 20

+0.703

1'20.353

 0.003 S 242.783
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 15

+0.783

1'20.433

 0.080 S 242.542
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 20

+0.788

1'20.438

 0.005 S 242.527
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 20

+0.884

1'20.534

 0.096 S 242.238
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+0.979

1'20.629

 0.095 S 241.952
Ver los resultados completos  

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'20.074

   S 243.629
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.083

1'20.157

 0.083 S 243.377
3 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

+0.160

1'20.234

 0.077 S 243.143
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.398

1'20.472

 0.238 S 242.424
5 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 11

+0.446

1'20.520

 0.048 S 242.280
6 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 9

+0.465

1'20.539

 0.019 S 242.223
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 11

+0.474

1'20.548

 0.009 S 242.195
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.490

1'20.564

 0.016 S 242.147
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+0.502

1'20.576

 0.012 S 242.111
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.524

1'20.598

 0.022 S 242.045
11 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 9

+0.529

1'20.603

 0.005 S 242.030
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+0.555

1'20.629

 0.026 S 241.952
13 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 11

+0.556

1'20.630

 0.001 S 241.949
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 11

+0.579

1'20.653

 0.023 S 241.880
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.607

1'20.681

 0.028 S 241.796
16 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 9

+0.687

1'20.761

 0.080 S 241.557
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 11

+0.790

1'20.864

 0.103 S 241.249
18 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.833

1'20.907

 0.043 S 241.121
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10

+0.984

1'21.058

 0.151 S 240.672
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 9

+1.063

1'21.137

 0.079 S 240.437
Ver los resultados completos  
Luis Ramírez
Filtros