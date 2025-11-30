F1 GP Qatar 2025: Verstappen gana ante error de McLaren, Colapinto 14

La arrancada fue uno de los pocos momentos de acción en pista. Como era de esperar, la parte exterior contaba con mejor adherencia y Oscar Piastri lo aprovechó para despegarse desde la pole position, esto mientras Max Verstappen sobrepasó sin mucho problema a Lando Norris para descender al británico al tercero.

El desfile que estaba previsto parecía comenzar en ese momento, pero entonces, un safety car consecuencia del contacto entre el Sauber de Nico Hulkenberg y el Alpine de Pierre Gasly cambió la estrategia de la carrera.

Rápidamente Verstappen y la mayoría de los competidores fueron a los pits para poner gomas medias, esto mientras los McLaren se quedaban en pista para colocar el 1-2. Esto cambiaba también la estrategia porque todos los coches, a excepción de los de Woking, podrían cumplir con su segunda detención obligatoria en el giro 32.

McLaren necesitaba ganar una gran ventaja sobre Verstappen para tener tranquilidad en sus dos detenciones de quedar por encima del holandés, pero esto no sucedió.

En el giro 32, el cuatro veces campeón del mundo cumplió con su segunda parada y colocó los duros. Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Isack Hadjar, George Russell, hacían lo propio dentro de los primeros siete.

Con la goma dura, Verstappen logró colocarse a menos de un segundo de Norris por el segundo lugar con 17 vueltas por delante en la carrera. Fue en ese momento cuando McLaren entendió que su decisión de no entrar con el safety car a los pits no había sido adecuada y ahora se trataba de resolver problemas.

En el giro 42, Piastri ingresó a los pits para su segunda parada obligatoria colocando el duro y regresando a 17 segundos detrás de Verstappen. El holandés asumió el liderato dos giros después cuando Norris fue a los boxes.

Pero el inglés de McLaren se encontró con problemas al quedar detrás del Williams de Carlos Sainz, tercero, y el Mercedes de Antonelli con menos de 13 vueltas por delante. Norris inició un ataque desesperado que no funcionaba ante el italiano.

Solo hasta la última vuelta, Norris logró pasar a Antonelli para ascender al cuarto por detrás de un Sainz que manejaba un Williams herido a la zona del podio.

Con esto, el campeonato se definirá en Abu Dhabi. Norris mantiene la ventaja con 408 puntos, Verstappen toma el segundo con 396 y Piastri descendió al tercero con 392.

¿Cómo terminó Franco Colapinto la carrera del GP de Qatar 2025?

El argentino Franco Colapinto fue víctima de las difíciles condiciones de adelantamiento en el circuito de Lusail. El integrante de Alpine arrancó desde la zona de los pits y logró avanzar posiciones gracias a los incidentes de Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly hasta colocarse en la posición 14 al cruzar la bandera de cuadros.