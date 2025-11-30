Todos los campeonatos

Crónica de carrera
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 GP Qatar 2025: Verstappen gana ante error de McLaren, Colapinto 14

Max Verstappen se ha llevado la victoria en el GP de Qatar ante un error estratégico de McLaren que le ha costado más a Lando Norris. Carlos Sainz rescató un segundo podio para Williams.

Luis Ramírez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La arrancada fue uno de los pocos momentos de acción en pista. Como era de esperar, la parte exterior contaba con mejor adherencia y Oscar Piastri lo aprovechó para despegarse desde la pole position, esto mientras Max Verstappen sobrepasó sin mucho problema a Lando Norris para descender al británico al tercero.

El desfile que estaba previsto parecía comenzar en ese momento, pero entonces, un safety car consecuencia del contacto entre el Sauber de Nico Hulkenberg y el Alpine de Pierre Gasly cambió la estrategia de la carrera.

Rápidamente Verstappen y la mayoría de los competidores fueron a los pits para poner gomas medias, esto mientras los McLaren se quedaban en pista para colocar el 1-2. Esto cambiaba también la estrategia porque todos los coches, a excepción de los de Woking, podrían cumplir con su segunda detención obligatoria en el giro 32.

McLaren necesitaba ganar una gran ventaja sobre Verstappen para tener tranquilidad en sus dos detenciones de quedar por encima del holandés, pero esto no sucedió.

En el giro 32, el cuatro veces campeón del mundo cumplió con su segunda parada y colocó los duros. Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Isack Hadjar, George Russell, hacían lo propio dentro de los primeros siete.

Con la goma dura, Verstappen logró colocarse a menos de un segundo de Norris por el segundo lugar con 17 vueltas por delante en la carrera. Fue en ese momento cuando McLaren entendió que su decisión de no entrar con el safety car a los pits no había sido adecuada y ahora se trataba de resolver problemas.

En el giro 42, Piastri ingresó a los pits para su segunda parada obligatoria colocando el duro y regresando a 17 segundos detrás de Verstappen. El holandés asumió el liderato dos giros después cuando Norris fue a los boxes.

Pero el inglés de McLaren se encontró con problemas al quedar detrás del Williams de Carlos Sainz, tercero, y el Mercedes de Antonelli con menos de 13 vueltas por delante. Norris inició un ataque desesperado que no funcionaba ante el italiano. 

Solo hasta la última vuelta, Norris logró pasar a Antonelli para ascender al cuarto por detrás de un Sainz que manejaba un Williams herido a la zona del podio. 

Con esto, el campeonato se definirá en Abu Dhabi. Norris mantiene la ventaja con 408 puntos, Verstappen toma el segundo con 396 y Piastri descendió al tercero con 392. 

¿Cómo terminó Franco Colapinto la carrera del GP de Qatar 2025? 

El argentino Franco Colapinto fue víctima de las difíciles condiciones de adelantamiento en el circuito de Lusail. El integrante de Alpine arrancó desde la zona de los pits y logró avanzar posiciones gracias a los incidentes de Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly hasta colocarse en la posición 14 al cruzar la bandera de cuadros. 

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 57

-

     2 25   Red Bull Red Bull
2 Australia O. Piastri McLaren F1 81 57

+7.995

7.995

 7.995   2 18   McLaren Mercedes
3 Spain C. Sainz Williams 55 57

+22.665

22.665

 14.670   2 15   Williams Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 57

+23.315

23.315

 0.650   2 12   McLaren Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 57

+28.317

28.317

 5.002   2 10   Mercedes Mercedes
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+48.599

48.599

 20.282   2 8   Mercedes Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 57

+54.045

54.045

 5.446   2 6   Aston Martin Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+56.785

56.785

 2.740   2 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson RB 30 57

+1'00.073

1'00.073

 3.288   2 2   RB Honda
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 57

+1'01.770

1'01.770

 1.697   2 1   Red Bull Red Bull
11 Thailand A. Albon Williams 23 57

+1'06.931

1'06.931

 5.161   2     Williams Mercedes
12 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 57

+1'17.730

1'17.730

 10.799   2     Ferrari Ferrari
13 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 57

+1'24.812

1'24.812

 7.082   2     Sauber Ferrari
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 56

1 lap

     2     Alpine Renault
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 56

1 lap

     3     Haas Ferrari
16 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     2     Alpine Renault
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

2 laps

     4     Aston Martin Mercedes
dnf France I. Hadjar RB 6 55

2 laps

     3     RB Honda
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 41

16 laps

     4   Retirada Haas Ferrari
dnf Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 6

51 laps

         Colisión Sauber Ferrari
Ver los resultados completos  

F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera

F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

