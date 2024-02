El Racing Bulls VCARB 01: el clon del RB20 que podría enojar a rivales

Los Racing Bulls se dieron un capricho de cine en la noche de Las Vegas para lanzar el cambio de identidad del equipo. Desaparece AlphaTauri y nace Visa CashApp RB F1 Team. Y el centro de gravedad del equipo se desplaza de Faenza a Milton Keynes, donde el equipo dirigido por Peter Bayer (CEO) y Laurent Mekies (Team Principal) ha echado raíces tras cerrar la célula aerodinámica en Bicester.

Hubo cambio de ropa en Las Vegas, pero todas las miradas no estaban puestas en la capital del juego, donde se exhibía un showcar, sino en la nueva página web del equipo para conocer las primeras imágenes del VCARB-01.

¿Por qué tanta curiosidad? La respuesta es sencilla: Racing Bulls ha decidido aprovechar al máximo las sinergias que permite el reglamento de la F1 en cuanto a piezas que pueden adquirirse a otro fabricante, jugando con el hecho de que la propiedad es de Red Bull para los dos equipos, por lo que no hay transferencia de propiedad intelectual.

El VCARB-01, por tanto, adquiere un valor político y técnico que no se justificaría para un equipo que acabó séptimo en el Campeonato de Constructores. En Racing Bull son conscientes de que el "clon" con ideas desarrolladas por Adrian Newey desatará violentas polémicas (basta recordar lo que ocurrió en 2020 con el Mercedes rosa de Racing Point), entre otras cosas porque el objetivo del equipo es mirar hacia arriba, creando convulsiones en las jerarquías del grupo central.

Estamos seguros de que esta vez los principales ingenieros del equipo también madrugaron para echar un vistazo al VCARB-01, que puede anticipar algunas líneas del Red Bull RB20 que no se verá hasta el 15 de febrero. El Racing Bull ya a primera vista resulta ser una versión extrema del RB19 que ganó el mundial de 2023 con Max Verstappen.

¿Anticipación del RB20?

Comparado con el AlphaTauri AT04 hay un doble salto genealógico visible: el VCARB-01 está sin duda más cerca de lo que será el nuevo Red Bull que emparentado con el coche de Jody Eggington de 2023. Los aspectos más llamativos son la apertura del radiador y el diseño de los flancos.

Racing Bull VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

La estrecha entrada del radiador

La sección frontal de las tomas de refrigeración se reduce al mínimo gracias a la llamativa bandeja inferior que sobresale hacia delante y atrapa el flujo descendente procedente del morro y de la parte superior del chasis en una zona de alta presión.

La boca tiene un conducto bastante largo y lineal que se hace más redondeado en la parte superior a la altura de donde el Halo se une al chasis para poder encajar los radiadores. Es casi seguro que el monoplaza de Faenza también adopte los complejos paquetes de radiadores de los que Newey se enorgullecía el año pasado por la inusual forma curva que encajaba con el diseño extremo del lateral. El sistema de refrigeración de la unidad de potencia Honda ha sido totalmente revisado y los radiadores se han elevado.

Racing Bulls VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

Lateral no visto con paracaídas recto

La vista lateral de los Racing Bull es impresionante porque muestra un flanco que, en la parte inferior, no tiene el diseño de un alerón como los demás monoplazas vistos hasta ahora, porque tiene un recorrido inclinado que es casi recto y se curva ligeramente hacia arriba donde llega a apoyarse en la parte inferior. También es impropio hablar de una panza superior inclinada como la del RB19: el concepto se ha llevado al extremo para hacer descender más aire y mejorar la eficacia del difusor y del alerón de viga: la panza alcanza la anchura máxima y luego insinúa un pequeño cañón en cuyo interior es impropio hablar de un depósito, aunque el concepto muestre una mezcla de ideas bien pensada.

Racing Bull VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

Nuevo chasis, tirón de la suspensión delantera

El chasis es nuevo: se ha intentado ahorrar peso para acercarse al límite reglamentario de 798 kg, pero se ha tenido que rediseñar para adoptar la suspensión delantera pull-rod del RB19, mientras que sorprende que el cono anti-intrusión inferior no se haya hundido en el fondo como nos enseñó Red Bull, sino que se haya colocado bastante más arriba.

El cono anti-intrusión recubierto de bargeboard

Con un impresionante rebaje, resultado de una boca de radiador liliputiense, se ha podido aprovechar el SYS para crear una especie de bargeboard. El elemento de seguridad lateral elevado, que en el Ferrari SF-23 se convirtió en un motivo de bloqueo aerodinámico, en el VCARB 01 se transforma en una oportunidad para hacer que los flujos funcionen mejor. Hablando de evolución de la especie.

Morro ahuecado

Se supone que la parte delantera de la carrocería tiene forma de quilla: no hay más que ver lo hueco que está el morro en la parte inferior para entender cómo se ha buscado maximizar el relleno de aire bajo el chasis. El morro, más perfilado y estrecho, se asienta sobre el perfil principal y sobresale del primer elemento, que tiene una cuerda muy ancha y se extiende cerca del mamparo lateral.

El airbox cuadrado

El airbox es cuadrado, como es tradición en Red Bull, y presenta un capó que viste muy bien el radiador central montado sobre la unidad de potencia Honda: las pequeñas panzas han sido posibles precisamente porque parte del sistema de refrigeración se ha colocado sobre la mecánica.

Racing Bulls VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

Ventilación del aire caliente en forma de bazooka

El aire caliente se ventila en la cola de bazooka, pero en comparación con la solución propuesta por Alpine, que es enorme, tiene una sección mucho más pequeña, porque la parte superior se ha ahuecado (al estilo Mercedes) en busca de una mayor eficiencia del alerón trasero. El VCARB 01 conserva una pequeña aleta estabilizadora en la tapa del motor.

Suspensión trasera del RB19

La suspensión trasera es push rod y se hace eco de lo que hemos visto en el RB19 con la cinemática interna situada en la parte superior de la caja de cambios. Los brazos son multilink y están desplazados para facilitar el efecto anti-squat, es decir, para evitar que el tren trasero se asiente en aceleración. El monopilón que está unido a la suspensión soporta el alerón trasero caracterizado por un perfil principal en forma de cuchara y un flap móvil que no tiene sus soportes fijados a los mamparos laterales, sino que se fija mediante pequeñas inserciones metálicas.

El difusor es el más cuadrado de Red Bull, al igual que la parte inferior, de filosofía clásica de Milton Keynes. Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda tendrán una gran oportunidad de llevarse una gran satisfacción si son conscientes de que están pilotando un coche clon del RB19-20.

El Racing Bulls es un monoplaza refinado y detallista que no tiene nada del coche de un equipo cliente. Es de esperar una fuerte polémica cuando caigan los velos del coche del equipo campeón del mundo. En Milton Keynes parece que quieren mostrar sus músculos no solo con Max Verstappen y Sergio Pérez, porque también en Faenza querrán llevarse alguna satisfacción explotando el ADN de la Casa. Los adversarios están avisados: el cinismo de Christian Horner y compañía también ha alcanzado al equipo satélite. Ya no tendrá la tarea de nutrir a los jóvenes pilotos, por lo que el equipo junior empezará a pensar a lo grande