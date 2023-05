F1 no intervendrá para reducir el rendimiento de Red Bull en 2023

La Fórmula 1 ha visto un incremento de su popularidad en los últimos años gracias a las definiciones del campeonato como la del 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton sumado al éxito de la serie de Netflix, Drive to Survive.

Pero la temporada 2022 no ofreció un gran desafío con Verstappen coronándose antes de llegar a la fase final de la campaña, mientras que en 2023 la lucha se encuentra entre los Red Bull del holandés y Checo Pérez, situaciones que han sido criticadas por algunas personas.

Hablando en la conferencia Future of the Car del Financial Times en Londres la semana pasada, el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo que no pueden hacer nada desde la dirección de la serie para contrarrestar el trabajo realizado por el equipo de Milton Keynes, que parece más avanzado en el desarrollo de su coche respecto a Ferrari, Mercedes y Aston Martin.

“Este año, debemos decir la verdad: Red Bull hizo un mejor trabajo que los demás, es un hecho. Pero sería imprudente decir que el campeonato está terminado”, dijo en el foro donde advirtió que no habría un cambio de reglas inesperado”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, adelanta a Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Para Domenicali, el tope de gastos al que están sometidos los equipos y con restricciones en el uso de tecnologías de desarrollo aerodinámico proporcionales al éxito deberían equilibrar la balanza.

“No podemos intervenir en el rendimiento de los equipos. Estoy seguro de que lo que hicimos en términos de regulaciones financieras ayudará a minimizar la brecha en el aspecto técnico”.

El CEO de la máxima categoría del automovilismo también se mostró en “total desacuerdo” con la idea de que la F1 haya priorizado el entretenimiento sobre el deporte en sí, esto respecto a las ideas como las carreras sprint o la decisión de tener tres carreras en Estados Unidos sobre circuitos históricos que han perdido su lugar ante sedes como Miami o Las Vegas.