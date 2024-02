Técnica: Cómo Red Bull ha usado conceptos fallidos de Mercedes en el RB20

Lo que no se esperaba: mientras que todos los equipos han pasado a copiar conceptos del Red Bull RB19, Adrian Newey en el RB20 ha lanzado soluciones contrarias a sus opciones anteriores, dejando quizás desesperados a los jefes de diseño que han abandonado las mismas ideas que ahora caracterizan al nuevo monoplaza de Milton Keynes.

Nos gustaría ver cuál fue la reacción de Mike Elliott, el director técnico de Mercedes expulsado tras dos coches con cero sidepods, o la sorpresa de Toto Wolff y Lewis Hamilton cuando vieron las rejillas de ventilación del radiador y el bazooka claramente inspirados en las ideas de Brackley.

¿Alguien necesita Maalox para la gastritis?

El Red Bull RB20 representa aerodinámicamente una ruptura limpia con el monoplaza con el que Max Verstappen ganó su tercer título mundial consecutivo. Innovar también es ser capaz de seleccionar conceptos vistos en otros coches (¿recuerdas a Newey yendo y viniendo por la parrilla del GP con el ya mítico cuaderno rojo?) y demostrar que en el Red Bull se convierten en ganadores. Esta tarde habrá habido varios que se hayan tomado un Maalox contra la acidez de estómago tras la presentación vespertina del RB20.

Hay tres macrozonas del coche que identifican los cambios más significativos, pero una mirada más detenida revela que cada detalle del monoplaza se ha llevado al extremo con el objetivo de bajar del límite de peso de la FIA de 798 kg.

Toma del radiador vertical, sin bandeja

La modificación más llamativa se refiere a la boca del radiador: cabía esperar una toma casi cerrada vista de frente, como se ha atrevido Aston Martin, que aspira el aire desde arriba, pero en su lugar, Newey ha pensado en barajar las cartas: la apertura es alta y estrecha como en los jubilados Mercedes W13 y W14. Desaparece la bandeja inferior para dar paso a un perfil de ala superior que soporta el espejo retrovisor. Es un elemento que se une a la panza real y puede cambiar de forma durante la temporada.

El flanco no traiciona la tradición de Red Bull: el socavado es exagerado. Sin duda, el flujo de aire hacia la parte inferior ha aumentado y ya no hay contaminación entre los flujos del perfil superior e inferior. En el RB19 había un ensanchamiento con escalón que ha desaparecido y el sidepod expresa una forma de ala perfecta. Newey, en su persecución de sus rivales, no ha caído en la tentación de cavar una bañera, sino que ha conservado el sidepod líder de la escuela.

La bazuca extrema, dispara en... bajo

La parte central del coche presenta un largo bazooka que es la prolongación hacia la cola de las fijaciones del Halo al chasis. También en este caso, la referencia es a Mercedes, aunque los dos "pulmones" laterales en forma de salchicha son decididamente más altos que en el W14 y en proximidad del pilón único del alerón trasero se curvan drásticamente hacia abajo, abriendo salidas de aire caliente que no deberían ensuciar la eficacia del alerón de doble viga.

Airbox en la tradición Honda

El airbox sigue siendo el bien conocido por los usuarios de las unidades de potencia Honda y la tapa del motor tiene las dimensiones habituales, señal de que el radiador central se ha mantenido, pero es interesante observar que entre la tapa del motor y el bazooka queda un paso de aire que viene del cockpit y va hacia el alerón trasero.

Visto de perfil, el RB20 causa cierta impresión porque la bazooka tiene una pared lateral que baja directamente hasta el fondo. Aproximadamente a un tercio de la altura, detrás de la canaleta de la pared lateral, se ha hecho más visible una salida de aire, que también estaba el año pasado, pero más oculta. Podría ser una abertura para controlar la temperatura del escape tres en uno.

Push-rod en la suspensión trasera

La suspensión trasera no ha cambiado: el esquema sigue siendo push rod, mientras que la cinemática se ha actualizado para adaptarse a la nueva aerodinámica. El alerón trasero tiene un perfil principal con un scoop bastante pronunciado adecuado para una vía de carga media-alta, mientras que el flap móvil es de cuerda larga con una V central profunda.

¿Nariz larga o es sólo una provocación?

El Red Bull RB20 también es capaz de dar un golpe en la parte delantera: recordemos que antes de Navidad el coche había fallado en la prueba de choque frontal, destrozando el primer chasis 2024 y obligando a la escudería de Milton Keynes a retrasar la fecha de presentación al 15 de febrero. Viendo el morro, cabe preguntarse por qué al equipo de Milton Keynes le costó tanto pasar la homologación de la FIA: mirándolo, parece un delfín con el morro asomando en la cuchara del primer elemento. Newey y Waché también han ido a contracorriente aquí en comparación con Mercedes, Aston Martin y Ferrari, que están anclados al primer alerón. Hay que decir que el morro se reclina y queda casi plano, pero hay quien tiene sus dudas porque parece que podría haber una tapa en la parte no pintada.

Pull rod en la tracción delantera como signo de continuidad

La suspensión delantera es pull rod: los conceptos conocidos se han llevado al extremo. El brazo delantero casi sobresale del bastidor, mientras que el trasero está más bajo que en 2023. No se puede cambiar una solución ganadora. Se ha buscado la continuidad en la mecánica, porque el Red Bull RB20 marca una ruptura limpia con las últimas formas aerodinámicas de Milton Keynes. Evidentemente, a Adrian Newey no sólo le gusta ganar. Quiere ganar a lo grande...