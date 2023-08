Red Bull, a la caza del récord con Verstappen en su mejor momento

Diez victorias y dos segundos puestos en doce carreras. Max Verstappen puede disfrutar de un dulce y relajante descanso estival, sabiendo que ha completado el trabajo requerido en la mitad del tiempo disponible. Cuando la Fórmula 1 regrese a la pista lo hará en su Gran Premio de casa, en Zandvoort, entonces solo será cuestión de mantener la motivación alta y aspirar a los muchos récords que están a su alcance.

Su compañero de equipo, Sergio Pérez, describió claramente el escenario en las entrevistas posteriores a la carrera. "Hice una buena salida, pasé a Leclerc y me mantuve en cabeza hasta que vi que Max venía detrás de mí. Era más rápido y me adelantó". Y efectivamente, más que un adelantamiento, parecía un doblete, game over.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Que Red Bull Racing iba a acumular trofeos en 2023 estaba claro después de dos carreras, pero lo que estamos presenciando va más allá. La secuencia de victorias, pero sobre todo la superioridad confirmada domingo tras domingo, ha despojado a la oposición incluso de la esperanza de imaginar un escenario favorable. No hay condición particular o trazado de pista que dé a Mercedes, Ferrari o Aston Martin la más mínima posibilidad de aspirar a algo más que el segundo puesto, o el tercero (como en Spa) si Pérez no está en un estado de ánimo autodestructivo.

En la conferencia posterior a la carrera, Christian Horner empezó con lo que dijo que era una broma: "Me sorprendió que Max tardara tanto en ponerse en cabeza de carrera". Luego, sin embargo, entró en materia, confirmando que quizá no se trataba de una broma en absoluto. "Max se encontró detrás de un doble DRS, con Lewis detrás de Charles, y eso hizo las cosas un poco complicadas en las primeras vueltas".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, toma la bandera a cuadros y gana el GP de Bélgica. Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen fue obviamente muy rápido desde el principio, pero fue en el stint con neumáticos medios cuando confirmó que tenía un ritmo diferente. "Checo no tenía el mismo ritmo que Max en ese compuesto", confirmó Horner, "en el primer y tercer stint el margen era menor".

En algunos stints Verstappen impuso márgenes de casi dos segundos, y si para la competencia que conducen otros monoplazas también se puede achacar a las bondades técnicas del RB19, en el caso de Pérez se hace realmente difícil de explicar.

"Lo que estamos viendo con Max es algo que sólo se ve una vez en toda una generación de pilotos", respondió Horner, "como todos los grandes pilotos, tiene algo extra. Lo que estamos viendo es su capacidad para leer el neumático, para leer una carrera, para sacar absolutamente todo de ella, y eso es fantástico de ver. Creo que está en su mejor momento de forma".

Tras un pequeño susto en Eau Rouge, cuando tuvo que coger la trasera del monoplaza en una pista húmeda, durante el resto de la carrera Max pasó los momentos más calientes hablando por radio con su ingeniero Giampiero Lambiase.

Max Verstappen, Red Bull Racing celebra con su ingeniero de pista Gianpiero Lambiase. Foto de: Red Bull Content Pool



"Max es un tipo exigente", confiesa Horner, "y tienes que tener una personalidad fuerte para enfrentarte a él. Pero entre los dos existe una relación especial, de equidad mutua y, sobre todo, de confianza incondicional. El único problema es que sus conversaciones son escuchadas en directo por 200 millones de personas. Pero repito, hay que tener carácter para enfrentarse a Max, y GP (así se llama Lambiase en el box de Red Bull) es afortunadamente un tipo duro, creo que muchos ingenieros de carrera se derrumbarían bajo esa presión".

Después de 12 Grandes Premios, todos los intentos de encontrar una pequeña grieta en el sistema de Red Bull han fracasado. La noticia es que durante tres domingos Verstappen no ganará Grandes Premios, luego a partir de Zandvoort es probable que vuelva a empezar, podría llegar una novena victoria consecutiva (que igualaría la racha ganadora de Sebastian Vettel desde finales de 2013) y luego más récords. Tarde o temprano esta marcha ganadora llegará a su fin, pero a día de hoy es realmente un ejercicio difícil pensar que vaya a suceder a corto o medio plazo.

