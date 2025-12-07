Checo Pérez manda mensaje a Red Bull tras la derrota de Verstappen en Abu Dhabi
Sergio Pérez mandó un mensaje a Red Bull tras el final del campeonato en donde Max Verstappen perdió el título.
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 lucha por la posición en pista con Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool
La carrera final de la temporada 2025 fue el momento donde Max Verstappen más necesitaba un compañero de equipo, un segundo piloto que le permitiera por instantes tener una opción más real de pelear por el campeonato, pero Yuki Tsunoda no fue ese competidor y, de inmediato, la gente recordó a Sergio Pérez.
La imagen de Checo Pérez con la defensa que hizo ante Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 regresó a la mente de los fans, pero también de los comentaristas de televisión quienes, como Juan Pablo Montoya, habían mencionado que Red Bull extrañaría en esta carrera al mexicano.
Las esperanzas de Red Bull estaban puestas en Tsunoda, quien solo dio un pequeño susto a Lando Norris antes de ser superado en menos de una vuelta. De forma menos directa había pensamientos de que Liam Lawson podía defenderse más de Norris, pero a diferencia de lo aguerrido que se muestra contra los hispanos ahora dejó la puerta abierta para no hacer nada.
Las imágenes levantaron de inmediato comentarios recordando al mexicano quien, con su trabajo en el 2021, fue calificado por Red Bull como un “animal” y, con sus carreras previas en que ayudó a Verstappen como el “ministro de defensa”.
Checo Pérez y su mensaje a Red Bull
El piloto mexicano utilizó sus redes sociales para colocar un meme y un mensaje. En la imagen se podía ver la clásica escena de Thanos, personaje de Marvel diciendo a Checo Pérez: "tal vez fue muy duro con él".
Ante ello, el ahora competidor de Cadillac respondió: “Tal vez”.
Sergio Pérez dejó Red Bull a finales del 2024 a pesar de tener dos años más de contrato firmados. En un inicio los medios europeos fueron duros señalando que no era posible una diferencia importante entre Verstappen y el mexicano e, incluso, apuntaron que otros pilotos podrían hacer un mejor trabajo.
La situación resultó contraria en el 2025. Liam Lawson solo duró dos carreras, mientras que Yuki Tsunoda nunca pudo estar cerca del nivel del cuatro veces campeón del mundo.
Toda esta situación revalorizó a Pérez, incluso por los medios europeos, con algunos admitiendo que fueron duros con sus juicios.
