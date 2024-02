Red Bull desconfía de las actualizaciones de sus rivales

Tras el doblete consecutivo de Red Bull y Max Verstappen en el campeonato 2023, varios de sus rivales han renovado radicalmente sus coches para 2024 en un intento de acortar distancias.

Y aunque el mero hecho de hacer un clon de Red Bull no es garantía de éxito, ya que los equipos necesitan entender qué hace que el concepto funcione, todo apunta a que esto está ocurriendo.

El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, cree que algunas rutas de desarrollo que han tomado los equipos -como el alerón delantero de Mercedes- ofrecen la mejor indicación de que la oposición ahora entiende lo que hizo que los coches anteriores de su escuadra fueran tan buenos.

"No sé si entendieron lo que hicimos, pero creo que lo entendieron por lo que vi en el desarrollo de sus coches", dijo Wache a Motorsport.com.

"Incluso si no es exactamente el mismo camino, porque estoy seguro de que no tenemos razón en todas partes, han encontrado su propio camino en el sentido de que desarrollas una herramienta, o ciertos caminos de desarrollo, basados en los problemas que tienes y basados en tu comprensión.

"Así que quizá hayan encontrado otras cosas que podrían ser muy interesantes. Hacer que pueda funcionar con tres alerones y medio en el elemento del alerón delantero [como Mercedes] es interesante al tener más salida.

"Han encontrado un camino diferente. No estoy seguro de que sepan exactamente lo que hicimos, porque si te limitas a copiar sin entender, para mí no sirve de nada, pero toda la gente competitiva en este negocio sigue un camino en su beneficio."

El desempeño mostrado por el nuevo RB20 de Red Bull en las pruebas de Bahréin la semana pasada ha dejado a muchos convencidos de que la escudería será el equipo a batir en el arranque de la temporada, y podría tener una ventaja aún mayor que el año pasado.

Pero Wache no está tan seguro de las cosas y cree que la forma de correr de Ferrari, en particular, ha dejado a la escudería italiana como un rival potencial.

Preguntado por la opinión de que la ventaja de Red Bull se ha mantenido durante el invierno, Wache dijo: "No, no lo comparto. Espero que la diferencia sea menor, pero no lo sé.

"Espero que primero entreguemos un coche que sea capaz de rendir bien, y ya veremos dónde está cada uno.

"Pero para ser honesto, cuando veo a Ferrari [ritmo en tandas largas], eran muy rápidos. Así que, para ser sincero, no lo sé.

"La principal preocupación que tenemos es que esta pista es muy específica. ¿Cómo nos trasladaremos a otro tipo de pistas con diferentes problemas? Aquí la parte trasera está muy limitada. La superficie es muy específica. Creo que tendremos un reto diferente, y no estoy seguro de que sea fácil".