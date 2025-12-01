Montoya: Red Bull extrañará a Checo Pérez en la pelea por el título en Abu Dhabi

Max Verstappen se dirige al Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025 en lo que podría ser un deja vu de lo sucedido en el 2021 cuando, al igual que ahora, llegaba a Yas Marina para definir la corona, sin embargo, ahora no cuenta con un elemento a su favor de aquella ocasión: Sergio Pérez.

Luego de que Verstappen se llevó una victoria gracias a la estrategia en el GP de Qatar para colocarse a solo 12 puntos de Lando Norris en la definición por el campeonato, ahora va a la última carrera necesitado de ganar y, de esperar, que el inglés termine fuera del podio.

Mientras que McLaren podría echar mano de Oscar Piastri, quien ahora tiene una diferencia de 16 puntos contra Norris para terminar las papaya rules y, por fin dictar órdenes de equipo a favor del inglés, en Red Bull el holandés se encuentra solo y tendrá que luchar con sus propios medios para tratar de ganar su quinto campeonato, una situación que ha sido así toda la temporada siendo el piloto que ha sumado casi la totalidad de puntos para la casa de Milton Keynes.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12, por el liderato Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El expiloto Juan Pablo Montoya, quien estuvo como comentarista invitado en el show posterior de la carrera en Qatar en F1 TV, señaló que Red Bull extrañará el siguiente fin de semana a Checo Pérez.

“Algo que yo diría es que Red Bull tiene una debilidad”, dijo Montoya en la transmisión de streaming oficial de la categoría”.

“En este punto Red Bull solo tiene un monoplaza con Max y, en este punto, realmente necesitarían un segundo coche, como la vez cuando se enfrentaron a Lewis Hamilton y tenían a Checo”.

“Checo jugó un papel fundamental en esa carrera y en ese campeonato. Hoy no lo tienen y creo que eso podría perjudicarlos”, indicó el colombiano haciendo referencia a la carrera en la que el mexicano bloqueó por algunas vueltas a Hamilton, permitiendo que Verstappen recuperara más de cuatro segundos de desventaja.

Ahora, esto parece no sucederá porque Yuki Tsunoda, quien no ha sido tan cuestionado por la prensa británica como lo fue el mexicano, está lejos de poder estar cerca del rendimiento o, convertirse en una pieza que pueda ayudar a Verstappen en la conclusión del campeonato.