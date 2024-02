Red Bull: Verstappen no se iría por una gran oferta de dinero

Max Verstappen comprometió su futuro a largo plazo con Red Bull en 2022, tras su primer título el año anterior.

El ahora tricampeón del mundo siempre ha corrido para la familia Red Bull en la F1, habiendo empezado con Toro Rosso en 2015 antes de unirse a Red Bull desde el Gran Premio de España de 2016.

Pero con el acuerdo de Lewis Hamilton con Ferrari abriendo una vacante en Mercedes para 2025, se ha especulado con que el holandés podría convertirse en un objetivo para el fabricante alemán, especialmente si le tienta con una oferta de mucho dinero.

Sin embargo, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, ha insistido en que no está preocupado por el interés externo en Verstappen.

Aunque admite que hay cláusulas relacionadas con el rendimiento en el contrato de Verstappen que le permitirían marcharse antes de tiempo, cree que solo un descenso sorprendente en el rendimiento le tentaría a considerar siquiera otra escudería.

En declaraciones al canal Servus TV de la propia Red Bull, Marko aclaró cuál era exactamente la situación de Verstappen.

Preguntado sobre la posibilidad de que Verstappen se vaya antes de 2028, Marko dijo: "Como en todos los contratos de Fórmula 1, hay cláusulas si no se cumplen ciertos criterios de calidad de éxito. Estos también están incluidos en el contrato de Max.

"No creo que una cantidad incomprensible de dinero sea un problema para Max. Si no estamos en condiciones de proporcionarle un coche capaz de ganar... por supuesto que le interesa el éxito como piloto de carreras. No se es más joven.

"Y si no ve la luz con Red Bull y estos criterios entran en juego, entonces está bastante claro que mirará a su alrededor. Pero, ¿dónde habría algo mejor?".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Una decisión sobre el piloto que Red Bull sí tiene que tomar este año es qué hacer con el segundo asiento junto a Verstappen, ya que el contrato de Sergio Pérez termina al final de esta temporada.

Marko dice que Red Bull quiere ver cómo Pérez se desempeña en las primeras etapas de la campaña antes de decidir si extiende su acuerdo con el mexicano o busca en otra parte.



"Pérez todavía tiene contrato hasta 2024: depende de él", explicó Marko, cuando se le preguntó sobre el calendario para tomar una decisión.

"Si conduce en forma similar a como terminó las últimas carreras [de 2023], entonces podemos hablar fácilmente de una nueva extensión".

"[Daniel] Ricciardo tiene que demostrar que tiene a [Yuki] Tsunoda claramente bajo control. Entonces podría ser un candidato. Pero me has pedido una fecha. Yo diría: después de las vacaciones de verano, ya podría tener preparadas ciertas consideraciones".