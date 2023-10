Red Bull usará el GP de México para probar piezas de cara al monoplaza 2024

A Red Bull no le basta con mostrar una superioridad técnica que le ha llevado a ganar 17 Grandes Premios de los 18 disputados. El equipo de Milton Keynes no ha completado el desarrollo del RB19: la sensación es que la escudería campeona del mundo ya está trabajando de cara a la próxima temporada.

No debe sorprender, por tanto, que en el paddock de Ciudad de México el jueves por la mañana se entregaran a última hora dos nuevos fondos procedentes de Gran Bretaña. Se espera que tanto Max Verstappen como el ídolo local, Sergio Pérez, tengan una solución evolucionada que mire con desarrollos a conceptos que puedan adoptarse en 2024 en el RB20.

Foto de: Giorgio Piola Red Bull RB19: el monoplaza que se prepara en los pits de la Ciudad de México tendrá partes experimentales

Según los rumores que se acumulan en el paddock, Red Bull debería contar con otras novedades interesantes que prefiguran las opciones que Adrian Newey pretende adoptar para el próximo campeonato. El trabajo del equipo técnico dirigido por Pierre Waché gira en torno al futuro, pero los experimentos que se harán de aquí a final de temporada deberían, sin embargo, permitir también una pequeña mejora del rendimiento del RB19, si la respuesta de los entrenamientos libres es positiva.

No es seguro, por tanto, que las piezas que se monten en el coche en los entrenamientos libres del viernes se utilicen también en el fin de semana de la carrera: lo sorprendente es que en el equipo que domina el campeonato no haya el menor atisbo de bajar el ritmo ni un paso, como si el hambre de victorias no se hubiera saciado en absoluto.