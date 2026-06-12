F1 revisará procedimientos del pit lane tras restituir el podio de Gasly en Mónaco

La dirección de la Formula 1 ha prometido implementar "cualquier mejora o ajuste" necesario para evitar que se repita la controversia sobre la velocidad en el pitlane del Gran Premio de Mónaco, con varios coches injustamente penalizados por exceso de velocidad.

El viernes, los comisarios de la FIA restituyeron el podio de Pierre Gasly después de que el piloto de Alpine recibiera dos penalizaciones de cinco segundos al final de la carrera del pasado domingo por dos infracciones de velocidad distintas.

Según las pruebas aportadas por FOM, que está a cargo del cronometraje de la F1, una discrepancia en la forma en que se midieron las velocidades en el pitlane a la entrada del singular pitlane de Mónaco hizo que se determinara incorrectamente que Gasly y otros cuatro pilotos superaban el límite de 60 km/h y, posteriormente, fueran penalizados de forma incorrecta.

Se entiende que los diversos bucles de cronometraje que los cronometradores de FOM habían instalado se colocaron en exactamente los mismos lugares que en la edición de 2025. Sin embargo, como señalaron los comisarios en su veredicto, se movió una barrera en la entrada al pit que permitió a los pilotos tomar una ruta más corta hacia el pitlane. Como resultado, la velocidad media de los coches se calculó usando una distancia de hasta 77 cm más corta de la calibrada a través del primero de los nueve bucles de cronometraje del pitlane, sobreestimando su velocidad real.

“Como parte del proceso del derecho de revisión relacionado con Mónaco, hemos ayudado de forma proactiva a la FIA a recopilar toda la información relevante para ayudar a fundamentar las evaluaciones de los comisarios", dijo FOM en un comunicado facilitado a Motorsport.com.

George Russell, Mercedes Photo by: Erik Junius

"Medimos las áreas pertinentes del pitlane de manera idéntica al evento de 2025 y seguimos los procedimientos de la forma habitual. Sin embargo, el proceso ha identificado una discrepancia de medición. Como todos en este deporte, aspiramos a los mejores resultados y, como siempre, se implementará cualquier mejora o ajuste que se identifique como necesario a la luz de esta situación.”

George Russell fue la mayor víctima del problema de cronometraje, ya que su penalización de cinco segundos hizo que su lucha por el podio se descontrolara cuando no la cumplió en su siguiente parada en boxes debido a un error de comunicación del equipo. Eso hizo que recibiera un drive-through, dejándolo fuera de los puntos.

Por otro lado, algunos equipos consideran que era su propia responsabilidad dejar suficiente margen en el pitlane basándose en sus datos de los entrenamientos libres, y el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, señaló que la gran mayoría de la parrilla de 22 coches de la F1 logró completar la carrera sin supuestas infracciones de velocidad.