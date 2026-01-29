La revolución de Aston Martin: ¡el brazo de la suspensión se acopla al pilar!

El paddock durante todo el día apuntó con la mirada al garaje de Aston Martin: el penúltimo día del shakedown de Barcelona se animó hasta que se abrió el garaje donde el miércoles por la noche había sido ingresado el AMR26. Se trata del primer monoplaza firmado por Adrian Newey para el equipo de Silverstone: todavía no es un «verdona» porque en realidad es negro carbón. Los últimos detalles se han montado en el garaje tras resolver una serie de pequeños problemas que impidieron su primera salida hasta última hora de la tarde. Llegó a Montmelò con mucho retraso, como una diva que quiere ser el centro de atención, despertando grandes expectativas que no han defraudado.

Flanco con deslizamiento y boca muy cerrada

El Aston Martin llamó inmediatamente la atención por sus formas extremas, típicas de la mano del «genio» inglés.

Es un monoplaza caracterizado por conceptos muy visibles en líneas definidas. Los laterales siguen la filosofía de quienes, como McLaren, han optado por un deslizamiento muy marcado en la parte superior y que tiende a descender, pero sin llegar al fondo, para mantener activa una zona a CocaCola.

Por el contrario, Adrian ha renunciado a una de sus prerrogativas de cuando estaba en Red Bull: no hay un undercut demasiado pronunciado en el subconjunto, porque el excavado ha dado paso a un atisbo de forma alar.

Lance Stroll, Aston Martin Foto de: Aston Martin Racing

La entrada de los radiadores mantiene una llamativa bandeja inferior que se eleva hacia la parte delantera dando la sensación de que la boca es realmente muy estrecha en la vista frontal.

Es lógico pensar que la «verdona» para refrigerar la unidad de potencia RA626H suministrada en exclusiva por Honda al equipo de Lawrence Stroll, utilice radiadores perfilados, que ya no están prohibidos por el reglamento, precisamente para contener las formas de los pontones laterales.

Caja de aire triangular, pero hay un radiador central

Conocemos la obsesiva búsqueda de la eficiencia aerodinámica de Adrian: la parte superior del coche es muy perfilada, aunque la caja de aire no es pequeña como en el Ferrari, pero sigue siendo triangular a pesar de incorporar las tomas que alimentan el aire destinado al radiador central montado sobre el motor endotérmico.

El año pasado, la masa radiante suspendida sobre el 6 cilindros era bastante grande (característica de la casa), mientras que en el AMR26 se ha redimensionado, lo que permite entonces un diseño del capó particularmente perfilado. La presencia de una deriva vertical muy larga demuestra lo mucho que se ha buscado la eficiencia en esta zona para tener un alerón trasero libre de bloqueos.

Aston Martin AMR26 Foto de: Aston Martin

¡El AMR26 tiene... cuernos!

El Aston Martin, ligeramente por detrás , nos muestra ante la cámara dos perfiles con cuernos al estilo SF-26 y, a los lados del Halo, hay también dos perfiles verticales que se encuentran en la posición de los «cobras» del rojo del año pasado.

El aire caliente de los laterales se evacua a través de una llamativa salida que se abre en lo que podríamos definir como un bazuca muy corto y pronunciado, con un megáfono que no pasa desapercibido.

Lance Stroll, Aston Martin Foto de: Aston Martin Racing

Multibrazo delantero y dirección detrás del triángulo

Las suspensiones expresan el valor de la mecánica aplicada a la aerodinámica: el esquema elegido es el push rod tanto en la parte delantera como en la trasera, es decir, la solución que garantiza el mayor ahorro de peso y se adapta mejor al flujo.

Este Aston Martin no se anda con medias tintas: tanto el brazo superior del sistema multilink como la fijación del puntal están anclados en el punto más alto del chasis, mientras que el elemento trasero del «triángulo» es muy abierto y inclinado hacia abajo en busca del efecto antidive. Mientras que McLaren y Red Bull se han convertido a llevar la dirección delante del chasis, Newey ha impuesto que el brazo vaya hacia atrás, manteniendo una sofisticación que debe a algunos resultados en el trabajo en el túnel de viento.

¡El pilar del alerón sostiene la suspensión trasera!

En la parte trasera el push rod parece un poco más clásico, destacando que el puntal está delante del triángulo superior, como es habitual en los F1 2026, pero lo revolucionario es que el brazo trasero se apoya en el pilar de soporte del alerón trasero. Muy atrevido...

Por supuesto, no falta la abertura en el fondo justo después del codo del difusor, que sirve para aumentar el caudal de aire en el extractor.

Aston Martin AMR26

Morro perfilado pero con protuberancia

El morro está delineado por arriba y excavado por abajo, aunque no oculta un pico de pelícano para incorporar el actuador del alerón móvil. Al igual que el Mercedes W17, también Aston Martin ha optado por fijar los dos pilones al segundo alerón, dejando que solo se mueva el tercer elemento para la aerodinámica activa.

El perfil principal adopta un pequeño rizo antes de la mampara lateral que se caracteriza por sus formas cuadradas. Tampoco el footplane parece especialmente trabajado por el momento, aunque muestra un pequeño bordillo que se extiende en la parte interior del endplate. Las soluciones más creativas se reservarán para la segunda sesión de Bahrein.

Lo mismo ocurre con el bargeboard que por el momento es básico, pero el AMR26, después de hacerse esperar, solo logró completar tres vueltas a baja velocidad antes de que cayera la noche en Barcelona. El monoplaza pilotado por Lance Stroll en su debut parece sufrir graves problemas de nacimiento...