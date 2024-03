"En un centro de la parrilla ultra apretado, te caes muy rápido en cuanto no lo haces todo perfecto".

El nuevo director del equipo RB, Laurent Mekies, resume sucintamente la grave suma a la que se enfrenta ahora la mitad de la parrilla de Fórmula 1. Para Haas, Williams, Sauber y quizás algún día también Alpine, en 2024 estarán luchando por lo que el Aston Martin de Lance Stroll pueda dejar disponible en términos de puntos, si ninguno de los otros punteros tiene problemas.

En el paddock se respira la sensación de que la brecha entre los primeros y los equipos de mitad de parrilla ha aumentado en comparación con 2023. Nos gustaría revivir el subtítulo 'Clase A vs Clase B', pero la realidad es que Red Bull está solo en la clase superior, con dos grupos congestionados pero separados persiguiéndole por detrás con Ferrari como el más cercano a la casa de Milton Keynes tras su victoria en Australia.

"Se siente más grande", dijo Zhou Guanyu de Sauber en Jeddah. "Parece que en este momento, si no hay un gran problema o drama por delante, es difícil conseguir [grandes puntos]. Estamos luchando de nuevo por esa posición P9, P10. Desafortunadamente, ese es el caso por ahora".

Las estadísticas de la temporada en realidad no respaldan la tendencia, si bien a partir de una muestra muy pequeña de las dos primeras carreras. Utilizando el método de los supertiempos, en el que la vuelta más rápida de cada coche en cada fin de semana de carrera se expresa como un porcentaje de la vuelta más rápida en general (100,000%), la diferencia entre los líderes en 2023 (Red Bull, Ferrari, Aston y Mercedes) después de dos carreras era del 0,493%. Ahora, en 2024, la diferencia se ha reducido al 0,445%.

Pero la diferencia fundamental es que las importantes ganancias de McLaren el año pasado durante la temporada hacen que el grupo de cabeza se haya ampliado y ahora se haya estabilizado en el mismo tamaño desde el principio. Al mismo tiempo, Alpine ha caído de la sexta a la última posición. El resultado es un severo recorte de las oportunidades de puntos que quedan para el resto en esta era de impresionante fiabilidad.

Las oportunidades de puntuar para los equipos del mediocampo en 2024 son escasas. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Esos equipos de la parte baja simplemente requieren perfección e incluso si la consiguen, el 11º podría ser el mejor resultado que se les ofrezca.

Pero, hasta ahora, RB ni siquiera está consiguiendo eso con su alineación de pilotos. Y para uno de ellos, eso altera significativamente la narrativa de lo que durante mucho tiempo se había establecido como un tema clave de 2024.

"Terminar mi carrera como piloto de Red Bull sería perfecto", dijo Daniel Ricciardo después de hacer su regreso con el entonces equipo AlphaTauri el año pasado. "No es que esté mirando al final, pero si vuelvo allí, entonces sin duda me aseguraré de terminar allí".

Peor le fue a Ricciardo en la carrera de Jeddah, donde un retraso de 40 segundos en la parada en boxes bajo el coche de seguridad le dejó atrapado en la parte trasera del pelotón. Pero culminó un fin de semana terrible con un mal trompo en solitario después de "tomar un poco demasiado bordillo" en las primeras curvas al final de la carrera.

Ricciardo era y es abiertamente el objetivo de volver a su antiguo trabajo junto a Max Verstappen - el australiano espera reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull en el contexto de las relativamente pobres actuaciones del mexicano contra el piloto dominante de esta era. Ese era el plan. Pero 2024 ha empezado mal para Ricciardo y, de nuevo, relativamente bien para Pérez.

Hasta el momento, Ricciardo no ha podido superar a su compañero de equipo Yuki Tsunoda en ninguna de las primeras rondas de la temporada. En Bahréin, Ricciardo lo achacó a que "no lo hice bien", un momento en el complicado complejo de las curvas 9/10 que resultó costoso. Luego, al no pasar a la Q3 en Jeddah cuando Tsunoda lo hizo con una ventaja de 0.48s sobre su compañero de equipo, Ricciardo culpó firmemente a "algunas cosas [descubiertas] después" en términos de puesta a punto del coche que "incluso si no teníamos parc ferme, probablemente no es nada que podamos arreglar en 24 horas".

La diferencia fue que Tsunoda fue mejorando a medida que avanzaba la clasificación, mientras que Ricciardo se estancó y no pasó el corte.

Ricciardo ha sido superado por su compañero de equipo Tsunoda en 2024 hasta ahora Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El análisis de las trazadas de GPS entre ambos al final de la Q2 en Jeddah muestra a Ricciardo ganando terreno a Tsunoda en las frenadas - el área crítica en la que tuvo problemas durante su dolorosa etapa de dos años con McLaren - pero acabando constantemente en las salidas de las curvas.

Esto puede ser a menudo un síntoma de que un piloto se esfuerza demasiado y busca tiempo donde no lo hay. Fue una acusación dirigida a Checo Pérez durante sus muchas luchas de clasificación contra Verstappen el año pasado.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, escribió en una columna para el sitio web Speedweek, propiedad de Red Bull, que "Ricciardo tiene que presentar algo pronto". Esto podría ser un gambito en la guerra en la cima del equipo senior, a la que llegaremos, pero igualmente cuando Nyck de Vries fue despedido después de que, como afirmó Marko, "ni una sola vez hizo una super vuelta que nos sorprendiera", enfatiza lo complejo que se ha vuelto el ascenso de Ricciardo de vuelta a Red Bull.

Ricciardo debe "presentar algo pronto", según Helmut Marko Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero, al respaldar a Verstappen en cada carrera hasta ahora en 2024, Pérez ha registrado el máximo de puntos que Red Bull espera de su paquete de coches dominante. Hay pocos indicios de que esté soportando la carga mental de intentar realmente ganar una batalla por el campeonato con su compañero de equipo, por muy deprimente que eso sea para los neutrales, y eso, al parecer, está impulsando a Pérez.

Actualmente, Red Bull no tiene motivos para hacer realidad el sueño de Ricciardo de volver al equipo principal.

El enfoque de Ricciardo es mucho más a corto plazo. Su insistencia en que después de Jeddah "algunas cosas volverían a la fábrica y volvería con un coche nuevo en Melbourne" apunta a fruta madura en su intento de poner en marcha su tambaleante campaña de 2024.

Y eso antes de considerar el caos actual en lo alto de su estructura de gestión de la F1. No hay manera de que se tome una gran decisión sobre el futuro de Pérez cuando hay tanto peligro en torno a Christian Horner, Marko y ahora también Verstappen.

Ricciardo no es el único en la parrilla que se enfrenta a la presión de principios de temporada. El accidente de Zhou en la FP3 de Jeddah y su pérdida de la clasificación no es propio de un piloto que dé el cacareado "paso del tercer año" como piloto de F1 a largo plazo. Y la petulancia de Tsunoda y su vergonzosa conducción tras la carrera de Bahréin afectaron a su reputación, incluso después de su impresionante velocidad en clasificación.

Pero hay esperanza para los tres.

Zhou rindió bien en Bahréin ejecutando la estrategia de ataque por debajo de la parrilla de Sauber y pronto se dirigirá a su primera carrera en casa, en China, exactamente el mercado en el que Audi pretende impulsar sus ventas, y será el fabricante el que decida en última instancia su futuro. Los vínculos de Tsunoda con Honda también le convierten en un activo potencial para Aston teniendo en cuenta todo el cambio que se avecina para 2026.

Ricciardo no es el único piloto que se enfrenta a la presión de principios de temporada Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

A largo plazo, Mekies insiste en que "hemos redescubierto a un piloto que trabaja técnicamente a un nivel muy alto, más allá de su velocidad aporta mucho valor añadido al equipo". Además, cuenta con el favor de Horner si la guerra por el futuro de Red Bull sigue el camino de su actual director de equipo.

Pero todo eso no servirá de mucho si Ricciardo no consigue que su historia de 2024 vuelva a donde se esperaba. Existe un riesgo muy real de que los errores consistentes o el bajo rendimiento en el congestionado pelotón de cola le cueste a cualquier equipo en los días en que los equipos de cabeza dejen puntos disponibles.

Y la guerra de sucesión de Red Bull comenzó realmente con el aviso de AlphaTauri/RB hace un año. Los tropiezos en el campeonato de constructores no sólo cuestan dinero, sino también el futuro en la F1...