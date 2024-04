Cuando los pilotos se preparaban para reanudar la carrera en la vuelta 27, un bloqueo del Aston Martin de Fernando Alonso en la horquilla provocó un efecto dominó para los coches que tenían que frenar detrás de él.

Varios puestos por detrás del español, su compañero de equipo Stroll chocó contra la parte trasera de Ricciardo de RB , levantando el coche del australiano y causando daños que acabarían siendo terminales para ambos coches.

Stroll culpó inicialmente al piloto que provocó la concertina por saltarse la frenada, que sin saberlo resultó ser Alonso.

Sin embargo, los comisarios de carrera de la FIA tuvieron una opinión diferente y sancionaron al canadiense con 10 segundos de penalización. También recibió dos puntos de penalización, lo que eleva su total a siete en los últimos 12 meses.

Ricciardo, que vio cómo se evaporaba la oportunidad de terminar en los puntos por primera vez en 2024, se mostró furioso por la falta de responsabilidad de Stroll en el incidente tras ver las repeticiones, que según él mostraban que Stroll no le había prestado atención.

"Puede que dentro de una hora, cuando lo vea, asuma alguna responsabilidad. Pero si no lo hace, no puedo ayudarle, ni nadie aquí", dijo Ricciardo.

"Es muy frustrante. Obviamente, los incidentes en carrera ocurren, pero detrás de un coche de seguridad, eso nunca debería pasar".

" Lo que me hizo hervir la sangre es que vi su onboard, para verlo desde su perspectiva. Y tan pronto como empezamos a frenar, puedes ver su casco girar a la derecha y está mirando al vértice de la curva 14, ni siquiera me está mirando. Y luego, cuando mira hacia atrás, está detrás de mí.

"No sé qué está haciendo, dónde tiene la cabeza, pero lo único que tiene que hacer es preocuparse por mí en esa situación, y claramente no lo estaba haciendo. Vamos a ver lo que dice en los medios, pero si viene a por mí, entonces diré más..."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo se enfureció aún más cuando se le presentaron los comentarios de Stroll por radio, que sugerían que culpaba al australiano del incidente.

"Había empezado a calmarme poco a poco, y entonces me dijeron lo que Lance piensa del incidente. Aparentemente, soy un idiota y fue culpa mía. Eso me hizo hervir la sangre, porque está claro como el agua y además detrás de un coche de seguridad".

"Lo único que hay que hacer es vigilar al coche de delante. No podemos predecir lo que va a hacer el líder. La carrera no empieza hasta la línea de control.

"Estoy haciendo todo lo posible para no decir lo que quiero decir, pero que se lo jodan. ¡Y además estoy siendo amable! Pero si eso es lo que piensa...".

Pero Stroll aclaró después que sus comentarios de "idiota" no iban dirigidos a Ricciardo específicamente.

" No creo que fuera él", dijo Stroll. "Todo el mundo frenó de golpe y él era el que estaba delante de mí. Así que no creo que él frenara en seco, fue un efecto concertina".

"Me sancionaron porque al final golpeé a Ricciardo, pero no es que todo fuera normal y me estrellara contra su parte trasera.

"Hubo un efecto concertina realmente extraño que me hubiera gustado que los comisarios hubieran tenido en cuenta quizá un poco más".

El veredicto de los comisarios decía: "Determinamos que el coche 18 debería haber anticipado el ritmo de los coches de delante, en particular el coche 3 y debería haberse preparado para frenar en consecuencia".

"Si lo hubiera hecho, habría evitado la colisión. Por lo tanto, el coche 18 fue el principal culpable de la colisión que finalmente llevó al coche 3 a tener que retirarse de la carrera".