Ricciardo frustrado por las zonas de DRS en Brasil

Carlos Sainz y su compañero de equipo Charles Leclerc se vieron obligados a levantar el pie y rodar por inercia al principio del sprint de 24 vueltas porque Ferrari había sido demasiado agresivo en la refrigeración, lo que dejó a Sainz expuesto a Ricciardo en la lucha por el octavo puesto.

Después de mirar fijamente el alerón trasero de Sainz durante más de 10 vueltas, Ricciardo adelantó al Ferrari dos veces en la curva 1 con el uso del DRS, pero el español luego recuperó su posición en la recta de atrás consiguiendo una mejor salida por las eses de Senna y aprovechando el DRS.

"Ciertamente no fue una carrera aburrida, así que parte de mi caja de diversión está llena, pero mi caja de frustración también está muy llena", dijo Ricciardo sobre su lucha con Sainz al principio de la carrera.

"Obviamente tenía ritmo para los puntos y cada vez que adelantaba a Carlos, luego les dabas el DRS para la curva 2. Le pasé, sentí que lo había conseguido y entonces le pasé con el DRS abierto.

"Siempre ha estado ahí, pero esa detección parece un poco frustrante, así que en cierto modo te anima a no adelantar en [la curva] 1.

"Veré si estratégicamente puedo hacer mejores movimientos mañana. Pero sentí que si me sentaba detrás de él [en la curva 1] nunca iba a pasar, así que tuve que hacer que funcionara".

Para empeorar las cosas, su segundo adelantamiento fallido le dejó vulnerable frente a Oscar Piastri, de McLaren, que le robó la posición en la curva 8.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Ricciardo decidió entonces colocarse detrás de Piastri para utilizar la misma táctica que Sainz en la curva 4, pero no tenía la tracción suficiente para mantenerse cerca en la curva 3 a izquierdas.

Finalmente rebasó al McLaren con un movimiento anterior en la recta principal, pero seguía frustrado con la novena posición, la primera fuera de los puntos en un sprint.

"Hubo una vuelta en la que intenté recortar y luego tomar la trazada de la curva 2 para tener una mejor salida, pero no funcionó. Simplemente no tenía tracción", explicó.

"Dejando espacio suficiente para que Oscar me cogiera por el interior, me dije: 'Vamos, tío. No dejes que pase'.

"Le alcancé y luego en aire libre a falta de un par de vueltas pudimos recuperar el ritmo, alcanzamos a Carlos. Pero en la línea de meta nos faltaba una vuelta".

Su compañero de equipo Yuki Tsunoda también disfrutó de una carrera llena de acción en la que no pudo adelantar a Leclerc, pero sí alcanzó al piloto de Mercedes Lewis Hamilton, que estaba perdiendo posiciones con los neumáticos gastados.

Su sexto puesto permitió a AlphaTauri aventajar en tres puntos a Alfa Romeo en el campeonato de constructores, y supone un paso más para alcanzar a Williams en la séptima plaza.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"El ritmo que mostramos fue una gran sorpresa para mí. Siento que tenemos más ritmo en comparación con ayer", dijo el piloto japonés después de que tanto él como Ricciardo quedaran eliminados en la Q1 del viernes.

Después de un Gran Premio de México plagado de errores, Tsunoda mostró mucho mejor pilotaje, mostrando mucha más paciencia en la carrera con Leclerc y Hamilton que con Piastri la semana pasada.

"Fui más paciente que en carreras anteriores, especialmente cuando estaba detrás de Charles", añadió.

"No presioné demasiado intentando adelantar a Lewis, eso fue bueno para mí. Un flashback de México, pero bastante contento con el pilotaje de hoy".