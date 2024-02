Ricciardo: Estar en Red Bull en 2025 es un objetivo, no una meta

Con el contrato de Sergio Pérez con Red Bull expirando a finales de año, el codiciado asiento del mexicano para 2025 sigue en el aire como parte de un intrigante mercado de pilotos que aún tiene muchas cartas por definir.

Red Bull decida fichar a un piloto de una escudería rival, A menos quedecida fichar a un piloto de una escudería rival, Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda serán los principales competidores por el asiento de Checo Pérez, ya que tienen contrato con la escudería hermana RB.

La pareja también se mantiene en alerta por la presencia de Liam Lawson , que permanece como piloto reserva de ambos equipos de Red Bull después de un impresionante 2023 en donde reemplazó al australiano en algunas carreras.

Pero mientras Ricciardo cree que su rivalidad amistosa con Tsunoda sacará a los "mejores competidores" en ambos, dice que su objetivo de regresar a Red Bull no se convertirá en un objetivo principal durante todo el año.

"Creo que es bueno que sea un objetivo para los dos, es natural", dijo Ricciardo en la víspera del inicio de la temporada 2024 de F1 en Bahréin.

"Es bueno que esté en algún lugar detrás de nuestra cabeza. Pero creo que lo positivo es que sacará lo mejor de nosotros como competidores y, con suerte, nos impulsará un poco más".

"Pero, ¿me alineo en la parrilla pensando en 'Oh, si hago una buena carrera, voy a estar en ese asiento'? No. Está ahí como objetivo. Pero no es mi meta".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Erik Junius

Después de medio año en el banquillo como reserva, Ricciardo sufrió un regreso a la F1 con la escuadra anglo-italiana en 2023 después de fracturarse la muñeca en los entrenamientos para el Gran Premio de Holanda.

Habiendo tenido ahora el beneficio de una pretemporada sin problemas para prepararse para su primera temporada a tiempo completo desde 2022, Ricciardo se siente mucho mejor preparado, ya que no se puede "hacer trampa y simplemente saltar a mitad de temporada y pensar que vas a estar al 100%."

Pero dice que su experiencia de ser descartado por McLaren y sentarse las primeras 10 carreras de 2023 también le ha hecho estar más relajado sobre si logra o no su soñado regreso a Red Bull.

"Llego [a la temporada] con el reconocimiento de: 'Tan rápido como estoy de vuelta, tan rápido me lo pueden quitar'", explicó.

"Me han preguntado antes cuáles son mis pensamientos sobre intentar volver al asiento de Red Bull y en cierto modo me niego a mirar demasiado lejos.

"Estamos aquí, hay un trabajo que hacer al principio de la temporada. Pensar en algo más allá de esta semana es una locura.

"Y creo que sentarse y perder un asiento me ha dado t ese poco de perspectiva para no adelantarse demasiado, no dejarse llevar demasiado por nada.