Daniel Ricciardo ha contraatacado a las críticas realizadas por Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, durante su aparición como comentarista en Sky Sports afirmando que el canadiense "ha dicho tonterías" y que probablemente se ha "golpeado la cabeza" varias veces.

El australiano se clasificó en quinta posición el sábado en Montreal, a sólo 0,1s de la pole position, George Russell. Tras la sesión, el piloto de RB fue preguntado por las críticas vertidas contra él por el ex piloto.

"He oído que ha dicho tonterías, pero siempre lo hace. Creo que se ha golpeado mucho la cabeza. No sé si juega al hockey sobre hielo o algo así. No voy a dar una mierda por él, toda esta gente se lo va a tener que tragar, quiero decir más, pero lo dejaré estar".

Villeneuve no se anduvo con rodeos a la hora de decir que el australiano lleva 4-5 años con la misma excusa y que no era "un Lewis Hamilton" para que los equipos hicieran tanto esfuerzo por darle un coche acorde a sus características. El canadiense también cuestionó "por qué Ricciardo seguía en la F1".

En el campeonato, el australiano es 14º con sólo cinco puntos. Este fin de semana tendrá la oportunidad de sumar más puntos para RB. El Gran Premio de Canadá se disputa este domingo en Montreal y arranca en las primeras filas de la parrilla.