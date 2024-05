Ricciardo: "No tiene sentido hablar con Stroll sobre el choque en China

Lance Stroll chocó con Daniel Ricciardo bajo condiciones de coche de seguridad en Shanghái, lo que acabó con la oportunidad de Ricciardo de sumar sus primeros puntos de la temporada 2024 con RB.

Ricciardo estaba indignado por el incidente, especialmente después de que quedara claro que Stroll eludió la responsabilidad del incidente y culpó a los pilotos que iban por delante, diciendo que le hacía "hervir la sangre".

El australiano reveló en Miami que él y Stroll todavía no habían aclarado las cosas, pero sugirió que no tendría sentido hacerlo si Stroll todavía se sentía libre de culpa por el contacto.

"Yo diría que no, porque siento que no va a ir a ninguna parte", respondió Ricciardo cuando se le preguntó si quería hablar con el canadiense.

"Puedo aceptar una disculpa, no soy un necio. Pero el hecho de que ni siquiera haya eso... Está claro que él no cree haber hecho nada malo. Así que supongo que no hay mucho que decir.

"Obviamente, si nos sentamos uno al lado del otro en la junta de pilotos y quiere charlar, no voy a ignorarle ni nada".

Daniel Ricciardo, VCARB 01, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, y el resto de la parrilla. Foto: Mark Sutton

Ricciardo explicó que en incidentes anteriores siempre se esforzó por aclarar las cosas con sus rivales, incluso si no estaba totalmente convencido de haber cometido un error, para evitar que otros pilotos le pintaran una diana en la espalda.

"Cuando era más joven, quizá era más testarudo, no siempre me disculpaba por algo que era culpa mía", dijo.

"Pero en los últimos años, si me llevo por delante a alguien, o incluso si el resultado es 50/50, le digo: 'Mira, quizá podría haberlo hecho mejor, siento haberte fastidiado el día'. Les mando un mensaje para aclarar un poco las cosas.

"Todos somos rivales, pero no quieres ser un objetivo y no necesitas enemigos. No voy a decir que sea un enemigo ni nada por el estilo. Es un incidente y lo superaremos.

"Pero es evidente que no quieres recibir lo que estás dando. En esa posición, si no le viera en persona al menos le diría: 'Oye, perdona, estaba mirando a otro sitio, o frenaste muy fuerte y me pillaste desprevenido'. Lo que sea, algo.

"Pero sí, está bien. Obviamente estamos hablando de ello, pero lo he superado".

Stroll eludió las preguntas sobre el incidente en Miami, y cuando se le preguntó si intentó acercarse a Ricciardo, dijo: "No para esta sala. Esas cosas se hacen a puerta cerrada".