Ricciardo y Tsunoda discrepan por las órdenes de Racing Bull en Bahréin

En los últimos giros de la carrera inaugural de la F1 2024, Yuki Tsunoda perseguía a Kevin Magnussen por la 12ª plaza con neumáticos duros, mientras que su compañero Daniel Ricciardo se acercaba a ambos con los blandos.

En la vuelta 50, el equipo Racing Bulls pidió a Tsunoda que cediera la posición a su compañero de para que Ricciardo pudiera atacar al piloto de Haas con el compuesto de neumáticos más rápido, algo que el japonés discutió en un principio, pero que intercambió tardíamente una vuelta más tarde.

Ricciardo no pudo adelantar a Magnussen, pero mantuvo la 13ª posición y terminó justo por delante de Tsunoda.

A lo largo del incidente, Tsunoda expresó sus quejas por el cambio de posición a través de la radio del equipo y en la vuelta de enfriamiento pareció dirigirse a Ricciardo.

Hablando después de la carrera, Tsunoda dijo que no entendía la orden del equipo RB y que quería revisar la decisión.

"Estaba a punto de adelantar a Magnussen, estaba uno al lado del otro en la recta principal y conseguí un intercambio de pilotos [para las] últimas vueltas", dijo Tsunoda.

"Para ser sincero, no entendí lo que pensaba el equipo. Por lo tanto, tengo que entender lo que estaban pensando, pero hasta ahora no lo entiendo.

"Tenemos que revisar cuáles eran sus pensamientos para ser honesto, realmente no lo entiendo".

Sin embargo, Ricciardo dijo que en la reunión de estrategia del equipo previa a la carrera se cubrió el escenario, por lo que esperaba el intercambio.

"Hablamos de ello antes de la carrera y repasamos la estrategia y tenemos algunos planes de qué estrategia podríamos hacer", explicó Ricciardo. "Era muy probable que empezar con el nuevo blando significara que iba a terminar la carrera con el nuevo blando y hacer un último stint ofensivo. La decisión era de esperar".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sé que cuando estás en carrera estás un poco más emocionado y es un poco más intenso, pero esta decisión no fue una sorpresa.

"Obviamente, cada vuelta cuenta cuando estás con este neumático y tratando de conseguir un poco de agarre, así que tienes que reaccionar a la llamada del equipo. Además, aún no estábamos en posición de puntos, así que no había nada que perder. Sólo dejarme ir y ver si puedo hacer algo al respecto".

Ricciardo añadió que estaba contento de volver a intercambiar posiciones con Tsunoda si la llamada venía de RB después de que no pudiera adelantar a Magnussen.

"Al final, si estoy 13º o 14º, no sé si a algún piloto le importa, pero a mí no, así que si el equipo le hubiera dejado pasar antes de la línea de meta, lo habría hecho porque no significa nada para mí", añadió. "A menos que estemos en los puntos, ¿a quién le importa?

"Pero en realidad sólo importa si estás en la zona de puntos. Si él me hubiera dejado pasar por el noveno puesto y él fuera décimo o lo que fuera, entonces a lo mejor cambias de nuevo si no puedo ser octavo. Pero en esa situación hoy no importaba.

"Es la primera carrera de 24 y sí, hoy ha habido un pequeño conflicto, pero no quiero que eso marque la pauta. Creo que hablaremos de ello en la sesión informativa. Con suerte, cuando se haya calmado, podrá decir: 'Vale, debería haber dado una vuelta antes'".

El australiano también consideró que la retención echó por tierra sus posibilidades de adelantar a Magnussen, y después a Zhou Guanyu, que terminó 11º por delante de ellos, al haber perdido el máximo rendimiento de sus neumáticos blandos antes de poder atacar al piloto de Haas.

"Siendo totalmente transparente por mi parte, creo que la llamada fue ya una vuelta demasiado tarde y entonces él ha reaccionado demasiado tarde", explicó Ricciardo.

"Cuando el neumático blando está así cada vuelta es crucial, creo que ya perdí probablemente dos vueltas y media buenas del neumático y esa fue quizás la diferencia.

"¿Podríamos haber alcanzado a Stroll en la 10ª posición? No. Como mucho podríamos haber alcanzado a Zhou. Así que los puntos seguían siendo complicados, pero teníamos que intentar algo".

Con información de Filip Cleeren