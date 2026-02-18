F1 y rivales de Mercedes votarán para modificar la regla de los motores ante controversia

Los cinco fabricantes de unidades de potencia de la Fórmula 1 se disponen a votar una propuesta para modificar la forma en que se miden las relaciones de compresión del motor, la cual podría entrar en vigor durante el parón de verano.

El reglamento de unidades de potencia de 2026 prescribe una relación de compresión de 16:1, por debajo del 18:1 del año pasado. Esa relación de compresión siempre se ha medido a temperatura ambiente cuando el motor no está en marcha, por lo que no tiene en cuenta la expansión del material bajo el calor cuando los coches circulan por la pista.

Un grupo de fabricantes rivales, encabezado según se entiende por Audi, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que Mercedes haya ideado un truco para aumentar la relación de compresión a niveles cercanos al 18:1 cuando el coche está en marcha, sin dejar de cumplir con la prueba estática. Algunos fabricantes de equipos originales (OEM) temen que esto pueda consolidar una ventaja significativa en caballos de fuerza.

Los rivales de Mercedes han instado a la FIA a realizar cambios en la forma de medir las relaciones de compresión antes del inicio de la campaña, lo que habría comprometido considerablemente a Mercedes y a sus equipos cliente: McLaren, Williams y Alpine.

Una solución de compromiso sería introducir pruebas adicionales "en caliente" durante el parón de verano o antes de la temporada 2027. La primera opción es ahora objeto de votación, proponiendo que se introduzca una prueba obligatoria adicional a 130 grados centígrados a partir del 1 de agosto de 2026.

El mecanismo para hacerlo es una votación a través del Comité Asesor de Unidades de Potencia correspondiente, que se reunió a principios de este año para formular posibles soluciones. En lugar de convocar otra reunión presencial, diversas fuentes sugieren que se ha dado a los cinco fabricantes de unidades de potencia un plazo de 10 días para votar la resolución en línea.

Además de Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull Ford y Honda, la FIA y la FOM (poseedora de los derechos comerciales) también votarán sobre el asunto, requiriéndose una mayoría cualificada de cuatro fabricantes más los dos organismos para que el cambio sea aprobado.

"Durante las últimas semanas y meses, la FIA y los fabricantes de unidades de potencia han desarrollado de manera colaborativa una metodología para cuantificar cómo cambia la relación de compresión desde las condiciones ambientales hasta las condiciones de funcionamiento", señaló la FIA en un comunicado.

"Tras la validación de este enfoque, se ha presentado una propuesta según la cual, a partir del 1 de agosto de 2026, el cumplimiento del límite de la relación de compresión deberá demostrarse no solo en condiciones ambientales, sino también a una temperatura de funcionamiento representativa de 130°C".

"La votación ha sido presentada a los fabricantes de unidades de potencia, y se espera que su resultado se dé a conocer en los próximos 10 días y sea comunicado en su debido momento. Como ocurre con todos los cambios reglamentarios de la Fórmula 1, cualquier enmienda permanece sujeta a la aprobación final del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA".

La FIA estaba interesada en zanjar el asunto lo antes posible, para que la primera controversia técnica de la F1 2026 no se extendiera al inicio de la temporada el próximo mes en Australia. Las sugerencias de que los equipos con motor Mercedes no podrían correr en Melbourne, si la FIA y la FOM hubieran acordado tomar medidas drásticas de inmediato, siempre fueron una idea descabellada. Pero también ha habido malestar por la cantidad de comentarios que ha generado lo que, en realidad, se considera una interpretación inesperada, aunque legal, del reglamento técnico.

Los equipos con motor Mercedes han minimizado constantemente la importancia del truco de la unidad de potencia desde el principio. "Creo que probablemente haya un malentendido sobre lo importante que es", dijo James Vowles, director del equipo Williams, cliente de Mercedes. "Estoy seguro de que habrá una resolución. Para mí, francamente, es solo ruido, y supongo que desaparecerá en las próximas 48 horas.

Entiendo por qué todo el mundo se ha centrado en ello, pero no diría que sea un tema tan importante en esta carrera por el campeonato".

Red Bull afirma que acoge con satisfacción la claridad sobre el reglamento, después de que inicialmente se creyera que se había puesto del lado de Mercedes. Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirmó que su equipo, que ahora produce sus primeras unidades de potencia internas, acoge con satisfacción la iniciativa de aclarar el asunto. Y, ante las sugerencias de que el constructor había cambiado de bando entre Mercedes y la oposición, Mekies subrayó que Red Bull estaba contento en cualquier caso.

"No creemos que sea ruido, creemos que debemos tener claridad", dijo Mekies. "No nos estresa si va a la izquierda o si va a la derecha, pero debemos tener claridad sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer.

Es cierto que aún es pronto, pero muy pronto llegaremos a un punto en el que cualquier ventaja competitiva, por pequeña que sea, marcará la diferencia, por lo que lo que queremos es claridad y estoy de acuerdo con James en que esperamos conseguir esa claridad muy pronto".