La lección que Russell aprendió de Fernando Alonso en la F1

Fernando Alonso, un modelo a seguir para muchos a lo largo de las décadas, ha desafiado la prueba del tiempo y sigue rindiendo al más alto nivel en la Fórmula 1. El bicampeón español mantiene buenas relaciones con muchos y sus logros le han convertido naturalmente en una figura a la que admirar.

Uno de ellos es George Russell, que ya ha dicho en un intercambio de cascos que tiene una gran opinión de Alonso, que actualmente corre para Aston Martin. El joven británico ha revelado ahora el mejor consejo que le dio el español.

"La mentalidad ha cambiado por mi parte, trabajando con mis ingenieros, en lo que me centro en términos de puesta a punto del coche", dijo Russell en una reciente emisión del podcast Beyond the Grid. "Simplemente disfruto un poco más de la vida".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Este cambio también obligó a Russell a escuchar una interesante conversación con Alonso, en la que el bicampeón español hablaba de cómo debería haber disfrutado más de sus exitosos años en la Fórmula 1.

"Escuché un podcast de Fernando en el que decía que si pudiera cambiar algo en su carrera, desearía haber disfrutado más a menudo de sus momentos cuando era más joven. Eso resonó en mí".

"Estoy viviendo mi sueño aquí. Estoy muy dedicado y me siento como un verdadero profesional. Lo doy todo, pero a veces me olvido de disfrutarlo. Sonrío para no ser siempre ese tipo serio al 120% que se centra en los detalles más pequeños. Eso no significa que ahora sea menos profesional, sino que disfruto más de mi vida. Simplemente estoy en un lugar mucho más feliz".

