George Russell sufrió un fuerte accidente en la parte final del Gran Premio de Australia cuando transitaba por la curva 6 y, si bien en un inicio no había indicios claros de qué había sucedido, al final los comisarios han citado a Fernando Alonso para aclarar porque ha realizado una doble frenada frente al coche de Mercedes.

Russell no ha querido culpar a Alonso y ha señalado que lo único que vio fue que redujo rápidamente la diferencia contra el Aston Martin antes del accidente.

"Mi opinión es que me he salido, y eso es culpa mía, pero estaba medio segundo por detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente vino hacia mí extremadamente rápido y yo estaba justo en su caja de cambios", dijo Russell al terminar la carrera a Sky Sports F1.

"No sé si tuvo algún problema o no. Vamos a ver a los comisarios, es un poco extraño en una circunstancia como esta. No tengo nada más que decir ahora mismo, necesito verlo todo, estoy decepcionado por terminar la carrera así".

El británico se proyectó violentamente contra la barrera y se elevó antes de quedar en un costado en medio de la pista.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Ahora, en video en redes sociales se puede ver la comunicación que sostuvo de inmediato Russell con su ingeniero en donde solicitaba “bandera roja, bandera roja. Estoy en medio de la pista”, expresó el británico.

En ese momento, Russell estaba en la séptima posición y con su accidente quedó cruzado en el circuito. La petición del piloto británico de Mercedes era para tratar de evitar un impacto mayor sobre su coche destruido y donde la célula de supervivencia estaba comprometida.

Control de carrera ordenó un Virtual Safety Car para liderar al pelotón hasta la bandera de cuadros con Carlos Sainz ganando y los equipos de rescate limpiando el circuito.

