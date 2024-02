Russell: el Mercedes W15 ya es más "agradable" respecto al 2023

Después de rodar por primera vez en un día de rodaje en Bahréin a principios de esta semana, George Russell tuvo el uso exclusivo del coche para el primer día de pruebas de pretemporada el miércoles.

Pero a pesar de terminar el día en una discreta 12ª posición en la tabla de tiempos, a 2,765 segundos del Red Bull de Max Verstappen, que marcaba el ritmo, Russell dijo que las primeras impresiones del coche habían sido positivas.

Y lo más alentador de todo fue el hecho de que el nuevo W15 parece haberse librado del "rencoroso" nerviosismo de la parte trasera que le perjudicó tanto a él como a Lewis Hamilton durante la temporada pasada.

Al final del día, Russell dijo: "En general, el W15 se siente más agradable de conducir que el coche del año pasado. Sabemos que no se trata de las sensaciones, sino de la velocidad. No obstante, hoy se trataba de aprender y no de perseguir el rendimiento.

"Estamos centrados en nosotros mismos en este test, y no será hasta la semana que viene cuando veamos dónde estamos en comparación con los demás".

Con 121 vueltas en su haber, solo superado en kilometraje por Verstappen, Russell sintió que Mercedes había tenido el comienzo sólido que necesitaba, especialmente después de haber optado por realizar una simulación de carrera completa por la tarde.

"Desde el principio, nos pareció que teníamos una buena base para empezar", añadió.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Hemos completado muchas vueltas y tenemos muchos datos que analizar esta noche. Terminamos el día en un lugar razonablemente bueno, y podemos construir a partir de aquí en los próximos dos días.

"Nos centraremos en maximizar el kilometraje para aprender más que en buscar un punto óptimo con el coche".

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo que la prioridad durante el invierno había sido conseguir un coche más manejable.

"Teníamos un coche que era difícil de entender a veces por qué hacía lo que hacía", dijo.

"Creo que ese ha sido el objetivo de esta temporada, tener una plataforma estable a partir de la cual podamos avanzar. Y vamos a ver si lo tenemos".