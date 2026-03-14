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Fórmula 1 GP de China

"¿Ya intentó apagarlo y volverlo a encender?" El truco que salvó a Mercedes en China

El piloto inglés de Mercedes vivió una sesión de clasificación caótica, mucho más de lo que refleja su segundo puesto en la parrilla. Tras un problema con el alerón delantero en la Q2, en la Q3 el coche se apagó debido a un fallo eléctrico que activó el sistema de protección. Russell tuvo que reiniciar el W17 tres veces.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
George Russell, Mercedes

Lo hemos repetido en varias ocasiones. Estas nuevas unidades de potencia son increíblemente complejas y hasta los problemas más pequeños pueden tener un impacto importante. Un temor que hoy ha rozado de cerca a Mercedes con George Russell, quien, a su pesar, protagonizó una clasificación nada fluida, no solo por el problema sufrido en la Q3, sino también por lo ocurrido en la tanda anterior.

Al final de la Q2, de hecho, el británico se había quejado de un marcado subviraje, que luego se atribuyó a un ajuste erróneo del alerón delantero, con el flap en una posición incorrecta. Con el parámetro fuera de escala, la nueva configuración generó un comportamiento subvirador, motivo por el cual, antes de la última tanda, el equipo prefirió sustituir todo el alerón delantero por seguridad.

Sin embargo, fue el percance en la Q3 lo que realmente hizo crecer la preocupación. En el momento en que Russell debía salir del box, se activó inmediatamente el sistema anti-calado en su coche y, al intentar abordar el primer sector, el monoplaza se apagó por completo, incluido el motor térmico. El británico se quedó parado a la salida de la curva 3, y además con la batería casi agotada.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

El temor, en ese momento, era que sin batería no hubiera energía suficiente para que funcionara el MGU-K, el motogenerador que permite reiniciar el motor térmico incluso sin la intervención de los mecánicos. El procedimiento, por lo general, prevé el uso del botón de impulso eléctrico cuando el coche está parado, tras completar los pasos necesarios. Sin embargo, con la batería descargada, el riesgo era que el sistema no tuviera la potencia suficiente para realizar el reinicio, que, de todos modos, se produjo con la marcha ya metida.

Russell logró regresar a boxes, pero sin poder acelerar a fondo, ya que el coche estaba bloqueado en primera marcha y no le permitía subir de marcha. Durante la vuelta también se le comunicaron algunos códigos de error, útiles para desactivar sensores o activar mapas alternativos con el fin de sortear el problema. Sin embargo, la unidad de potencia entró en modo de protección y ni siquiera esos códigos lograron desbloquear la situación.

En estos casos, el procedimiento más habitual, y también el más sencillo, es intentar un power-cycle, es decir, apagar completamente el coche para luego volver a encenderlo. Sin embargo, incluso tras el primer intento en boxes surgieron nuevos problemas: el monoplaza no conseguía poner el punto muerto y, de hecho, volvió a aparecer el mensaje del anti-stall.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Se decidió entonces intentar sustituir el volante, en un intento de "reiniciar" también ese sistema, pero ni siquiera esta intervención fue suficiente. La solución, en ese momento, fue realizar un nuevo reinicio completo que, al menos en parte, desbloqueó la situación permitiendo a Russell volver a poner el coche en punto muerto. Tras una breve espera, durante la cual el coche se apagó y se volvió a encender de nuevo, el británico pudo volver a la pista, aunque con la batería ya agotada.

"Parece que hubo un problema eléctrico. Tuvimos que reiniciar el coche tres veces, prácticamente como un iPhone: apagar, encender. Y a la tercera funcionó. No pensaba que volvería a arrancar, pero, para mi sorpresa, él consiguió dar la vuelta", explicó Toto Wolff.

"Es una pena que tuviéramos un problema con la batería y que él no pudiera sacar el máximo partido al coche. A pesar de ello, hizo un trabajo excepcional en condiciones difíciles para asegurarnos, de todos modos, la primera fila". 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Reencender el monoplaza mediante el MGU-K requiere, de hecho, una cantidad significativa de energía y, al tener que recuperar carga y llevar los neumáticos a la temperatura adecuada al mismo tiempo, el británico no logró presentarse en condiciones ideales para el último intento. A pesar de todo, consiguió un segundo puesto que permitió salvar la situación de cara a la carrera de mañana.

"Ha sido lo máximo que podía conseguir, pero empecé la vuelta sin batería y con los neumáticos fríos. Pero, como he dicho, estoy muy agradecido de estar aquí ahora. Se trataba más que nada de poner un tiempo en el marcador. El segundo puesto ha sido mucho mejor de lo que esperaba; teniendo en cuenta la situación, pensaba que acabaría más atrás", añadió Russell.

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