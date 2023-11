Sainz: Brillé un poco más en 2023, pero hubo una mancha en mi temporada

El fin de semana de Carlos Sainz en Las Vegas se vio comprometido por el incidente de la válvula de agua en los entrenamientos, y tras una penalización de 10 puestos en la parrilla sólo pudo asegurarse la sexta plaza en un día en el que su compañero Charles Leclerc luchó por la victoria.

En Abu Dhabi tuvo un fuerte accidente en la FP2 y, después de que una mala Q1 le hiciera arrancar desde el puesto 16º, Sainz apostó por dos stints con los neumáticos duros a la espera de un coche de seguridad. Pero esto no dio sus frutos, y se quedó fuera de los puntos cuando entró en boxes en la penúltima vuelta.

Sainz terminó séptimo en el campeonato del mundo, a sólo seis puntos del cuarto puesto que ocupaba antes de la última prueba.

"Ha sido un año decente para mí", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su temporada. "Creo que hemos tenido un año más consistente, hemos brillado un poco más.

"No estoy contento con estas dos últimas carreras, obviamente. Pone una mancha oscura en mi temporada, en la que creo que hemos tenido una temporada mucho más fuerte de lo que muestran estas dos últimas carreras".

"Y la forma en que todo ha ido mal para mí en estas dos últimas carreras ha sido bastante dramática en cierto modo, pero es lo que es. A veces un año es así.

"Normalmente el final de la temporada es mi mayor fortaleza y esta temporada, por alguna razón, no ha sido el caso".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale de su coche dañado tras caerse en la FP2

Sainz admitió que ver a su equipo perder el segundo puesto en el campeonato de constructores en favor de Mercedes por sólo tres puntos fue frustrante.

"Sinceramente muy decepcionado, y obviamente no contento, dado lo cerca que estuvo al final el campeonato de constructores", dijo.

"Pero tendremos que sentarnos, analizar, ver qué podríamos haber hecho mejor hoy y qué estaba pasando, porque claramente el ritmo este fin de semana y la sensación general con el coche y todo no era buena".

Concediendo que su carrera en Abu Dhabi se vino abajo porque un stint inicial con el neumático duro no le dio resultado, una falta de rendimiento de llevó a Ferrari a cambiar de estrategia y apostar por un coche de seguridad para echar una mano a Sainz.

"Empezamos con el duro, esperando que el duro nos ayudara a hacer una sola parada", explicó.

"De nuevo, como hemos visto muchas veces este año, siempre que empezamos con los compuestos más duros con nuestro coche, tenemos muchas dificultades, y hoy ha vuelto a ser así".

"No teníamos nada que perder saliendo 16º y lo intentamos, pero al final no nos funcionó. Los compuestos más duros al principio de la carrera con el aire sucio y el deslizamiento simplemente no funcionan para nosotros.

"Y cuando vimos que teníamos muy pocas posibilidades de puntuar, lo dejamos para salir con el coche de seguridad, y tampoco funcionó.

"Tuvimos que retirarnos al final por un problema con la unidad de potencia, así que no es que hubiera cambiado mucho".