Charles Leclerc y Carlos Sainz salieron sexto y séptimo respectivamente, pero ambos perdieron posiciones con el piloto de Mercedes George Russell y el de Haas Nico Hulkenberg cuando se cruzaron en el complejo de la primera curva de Shanghai.

Sainz fue empujado en la curva 2 por un Leclerc subvirador, que luchó visiblemente para poner sus neumáticos a la temperatura correcta, como lo demuestra un posible incidente del monegasco en el segundo sector.

Aunque Hulkenberg fue presa fácil para ambos, Russell demostró ser un hueso más duro de roer. Leclerc le adelantó finalmente en la vuelta 9, mientras que Sainz tuvo que esperar a que el británico entrara en boxes antes de quedar libre hasta el coche de seguridad de mitad de carrera.

"Ha sido una carrera un poco loca. Lo que hicimos en la salida nos costó tanto a Charles como a mí una o dos posiciones y eso nos costó mucho en la carrera", dijo Sainz sobre la batalla intra-equipo a la cadena española DAZN.

"Luego intentamos seguir al Mercedes, intentamos adelantarle pero se detuvo y luego nosotros paramos, pusimos los neumáticos duros muy pronto.

"En el último stint, tuve que ir muy largo, pero aun así conseguimos aguantar para ser quintos, que creo que era lo máximo que podíamos hacer".

Se esperaba que Ferrari lo hiciera bien en Shanghai, pero no fue así, ya que tuvo problemas con el compuesto más duro de Pirelli.

"Sinceramente, no fuimos muy rápidos este fin de semana, cuando te clasificas sexto y séptimo no hay mucho ritmo en el coche", dijo Sainz.

"En la carrera, esperábamos ser mejores pero no lo fuimos, así que claramente este es el circuito en el que más sufrimos".

"Tenemos que comprobar si hemos hecho todo lo que podíamos con la puesta a punto y si no, es hora de trabajar en el coche porque este tipo de circuito no nos ha ido bien".

"Sólo me centré en llegar al final y asegurarme de que Russell no me pasara con neumáticos nuevos, y lo conseguimos".

A principios del fin de semana, Leclerc consideró que Sainz "se pasó un poco del límite" defendiendo su posición ante su compañero de equipo en la carrera al sprint, antes de declarar que el asunto se había aclarado internamente.

Sainz es el agente libre más destacado de la F1 en el mercado de pilotos de 2025, ya que dejará Ferrari al final de la temporada tras el fichaje de Lewis Hamilton por la Scuderia.