Carlos Sainz tuvo un contacto con Oscar Piastri durante la carrera en Miami, dañando el alerón delantero del australiano en la lucha por la cuarta posición que, en ese momento, logró el piloto de Ferrari.

El español recibió una penalización de tiempo y perdió el cuarto puesto en la carrera en favor de Sergio Pérez, quien había finalizado en quinto.

En declaraciones previas a la carrera de Imola de este fin de semana, el español dijo sobre su penalización: "A veces los pilotos no sabemos por qué nos penalizan".

"Es difícil entender por qué nos penalizaron el fin de semana pasado.

"Por ejemplo, está el ejemplo de Checo. Perdió el control del coche en la salida y casi se lleva por delante a dos pilotos. Tuve que frenar para evitarle, no hubo contacto, pero me costó la carrera y no hubo penalización", indicó el competidor de Ferrari.

"Cuando adelanté a Óscar perdí un poco el control y me penalizaron por ello. Dicen que no miran el resultado, pero aquí hay un ejemplo de que sí se hace", dijo el piloto quien recibió como una explicación de la FIA sobre la sanción que reconocían no tenía el control total del coche en la maniobra, pero el impacto de su parte trasera había afectado a Piastri.

"Checo no golpeó a nadie y por eso evitó la sanción, así que entiendo que el resultado es parte de la sanción, algo que no entiendo ni acepto".

El español también habló sobre las actualizaciones de Ferrari este fin de semana con las que espera vuelvan a ser competitivos ante el avance de McLaren.

"Espero que podamos dar un buen paso adelante este fin de semana con las actualizaciones", dijo Sainz.

"Pero dependerá de las características de la pista para luchar con Red Bull en el primer stint".

"En Miami estábamos en buena forma, pero McLaren y Red Bull seguían un paso por delante. Todo demuestra que el equilibrio de fuerzas depende de la pista, e Imola debería adaptarse a nosotros en cuanto a trazado."

"Será genial si podemos dar a los aficionados un gran espectáculo".

Sainz también fue preguntado por su futuro.

"No se preocupen, en cuanto sepa algo, lo sabrán", dijo el español cuando se le preguntó cuándo llegaría un anuncio oficial sobre su futuro.

"Creo que llevará un poco más de tiempo, la situación no está evolucionando muy rápido", respondió.