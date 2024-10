Sainz hubiera querido pelear por la victoria en Austin

Carlos Sainz, fiel a su apodo, ha corrido todo el fin de semana con un humor picante que ha dado sus frutos, ya que el coche de Maranello, cada vez mejor, ha ofrecido excelentes resultados. La clave de la carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos fue la salida, en la que se encontró un poco por detrás de Max Verstappen y Lando Norris.

Esto permitió a Charles Leclerc saltar al frente, mientras que Sainz tuvo que atrapar a Verstappen primero, lo que hizo después de su única parada de pits, mientras mantenía sus neumáticos vivos. No tuvo ninguna oportunidad contra su compañero de equipo, lo que Sainz lamentó, pero tenía pocos motivos para quejarse.

"Enhorabuena a todo el equipo y a Charles por este magnífico resultado. Nos coloca exactamente en la posición en la batalla de constructores en la que queremos estar, así que estoy increíblemente contento por Ferrari", expresó el piloto español.

"Aún así, sabía que mucho dependería del inicio de la carrera. Sabía que Lando y Max iban a luchar duro en la curva 1 y, por desgracia, fue lo peor para mí, así que no pude ponerme en cabeza. Pero el ritmo fue genial después de eso. He sido muy rápido todo el fin de semana, pero la posición en pista es clave y he tenido que conformarme con la segunda plaza. Aun así ha sido una buena carrera".

Ferrari se ha convertido en uno de los mejores en cuanto a gestión de neumáticos en pocas carreras, y lo ha demostrado varias veces este fin de semana. "Sí, definitivamente es uno de los puntos fuertes de nuestro coche, podemos estar mucho tiempo en las etapas sin apenas desgaste de neumáticos. Me hace disfrutar mucho más de las carreras que el año pasado. Entonces teníamos que defender todo el tiempo, perdíamos posiciones, pero este año parece que podemos atacar, presionar y adelantar, lo que es divertido. Esperemos que siga así hasta final de año", finalizó el español.