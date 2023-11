Sainz: Fue un final decepcionante de temporada que no refleja todo

La última carrera del año no terminó como Carlos Sainz y Ferrari esperaban. El español tuvo un fin de semana decepcionante, que ya había dado un giro para peor en la FP2 cuando se estrelló contra las barreras en la curva tres después de perder su coche en un bache. El fin de semana se complicó aún más con una decepcionante clasificación en la que fue eliminado en la Q1, viéndose así obligado a una carrera de remontada.

Por este motivo, el equipo optó por salir con los neumáticos duros pero, según Sainz, esta elección mostró una de las limitaciones de un coche que, al estar tanto tiempo con el aire sucio, desgastaba demasiado rápido los neumáticos y, por tanto, tenía que recurrir a dos paradas. La idea inicial, de hecho, era hacer una única parada en boxes cambiando del compuesto más duro al medio pero, al tener que hacer la parada antes de lo que esperaban, el equipo de Maranello se vio obligado a montar un segundo juego de neumáticos duros con el que intentar rodar el máximo tiempo posible.

Una vez se dieron cuenta de que los puntos eran en esencia casi imposibles de conseguir, optaron por intentar mantenerse en pista a la espera de una posible entrada del Coche de Seguridad, que en ese momento les habría dado la oportunidad no sólo de montar un compuesto más blando, sino también de ahorrarse unos segundos en la parada. Otra posibilidad, aunque mucho más improbable, era que una bandera roja congelara las posiciones. Sin embargo, esto no ocurrió y, al final, Sainz también se vio obligado a parar una vuelta antes debido a un problema en la unidad de potencia.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz

"Hoy y este fin de semana en general no ha ido como esperaba o como quería terminar el año. Sinceramente, es muy decepcionante y no estoy contento, sobre todo teniendo en cuenta lo cerca que hemos estado de Mercedes en el campeonato de constructores. Vamos a analizar lo que podríamos haber hecho mejor hoy y a entender qué ha ido mal este fin de semana, porque está claro que el ritmo y las sensaciones con el coche no eran buenas", explicó el de Ferrari durante las entrevistas.

"Elegimos salir con el neumático duro pensando que sólo haríamos una parada. Hemos visto en otras ocasiones durante esta temporada que cuando salimos con el compuesto más duro, tenemos muchas dificultades con este coche y lo hemos vuelto a ver hoy. No teníamos nada que perder saliendo decimosextos, lo intentamos, pero no funcionó. Al principio de la carrera, con el aire sucio de otros coches y mucho deslizamiento, resultó ser un compuesto que no nos funcionaba. Cuando nos dimos cuenta de que teníamos pocas posibilidades de puntuar nos quedamos fuera para salir con el Safety Car, pero no funcionó y tuvimos que retirarnos por un problema con la Unidad de Potencia", añadió el español, explicando la estrategia y lo que no funcionó a nivel puramente táctico.

Al margen del resultado final, que vio a Ferrari terminar tercero en el Campeonato de Constructores, Sainz cree que el SF-23 en general fue ligeramente más rápido que el W14, pero lo que pesó fueron los problemas de consistencia y regularidad a lo largo de la temporada, que en varias ocasiones llevaron al equipo de Maranello a no materializar en carrera. No obstante, Sainz cree que hay cosas positivas que sacar de este campeonato en lo que respecta al equipo, con la esperanza de tener un paquete más competitivo para el año que viene.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Sergio Pérez, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Max Verstappen, Red Bull Racing

"Hubo momentos en los que fuimos rápidos, hubo otros en los que Mercedes fue rápido. Ha habido episodios de poca fiabilidad aquí y allá, creo que en general hemos tenido un coche más rápido pero ellos han sido más consistentes que nosotros. Sin duda es una temporada en la que el equipo ha progresado mucho, ha aprendido mucho sobre el coche y los neumáticos, algo que podemos esperar para el año que viene con la esperanza de tener un paquete más competitivo".

A nivel personal, Sainz sigue contento con su temporada, a pesar de que las dos últimas carreras han resultado bastante negativas para él, tanto en términos de rendimiento (Abu Dhabi) como de mala suerte (Las Vegas con el impacto contra la tapa de alcantarilla en la FP1).

Citas que, desde su punto de vista, no dan una imagen clara de su temporada, en la que además fue el único que rompió el dominio de Red Bull al ganar en Singapur: "Creo que fue un buen año para mí. Está claro que no estoy contento con cómo han ido estas dos últimas carreras, son puntos negros en mi temporada. Creo que hice un campeonato mejor de lo que muestran estas dos últimas carreras, todo salió mal en estos dos últimos Grandes Premios, pero así son las cosas. A veces es así. Normalmente el final de temporada es mi punto fuerte, pero este año por alguna razón no ha sido así, tenemos que sentarnos y analizar qué podría haber hecho mejor en estas últimas carreras y volver más fuerte", añadió el piloto madrileño.